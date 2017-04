France : manifestation de haine contre Israël à Opéra « Israël assassin, la Palestine vaincra ».

Le site Mediapart s’est fait le porte parole d’une manifestation contre la salle de concert lyrique Opéra à Paris suite à la venue d’un groupe de danse israélien qui se nomme Bat Sheva :

» Batsheva : une troupe raciste danse à l’Opéra Garnier

On ne danse pas avec l’apartheid ! La troupe israélienne Batsheva n’a pas recruté un seul danseur arabe depuis sa fondation en 1964, alors que la population dans le territoire reconnu comme israélien par la communauté internationale compte 20% d’arabes israéliens. MANIFESTATION AUJOURD’HUI MARDI PLACE DE L’OPERA A PARIS A 18H »

Dans ce contexte d’insécurité en France, la manifestation s’est bien tenue devant l’Opéra, avec des drapeaux palestiniens ,et des hommes et des femmes (pas tous arabes), criant leur haine des Juifs à travers le sionisme ou portant des vêtements avec l’inscription « Boycottez Israël ».

Tous ont accusé les propriétaires de l’Opéra de complicité avec les « sionistes colonisateurs », un peu comme l’ont fait, il y a plusieurs années d’autres antisémites contre le salle du Bataclan qui avait aussi reçu des organisations juives et israéliennes, et qui a été la cible, il y a quelques semaines du méga attentat de Paris , tuant plus de 85 personnes.

Qui sait ? Peut être que les terroristes qui ont la même idéologie que ces pro-palestiniens contre les Juifs et Israël iront cette fois-ci s’exploser au beau milieu du public de l’Opéra, tuant des centaines d’innocents et on accusera qui, cette fois ci, de cette insécurité et de cet appel à la violence ?

Car pour rappel, lorsque ces mêmes manifestants crient « Palestine Vaincra », cela veut dire qu’elle « vaincra » par des actes de terrorisme, en Israël ou ailleurs, ce qu’ils appellent, eux et de nombreux médias en France, de la « résistance » en tuant des civils israéliens, et qui sait d’autres victimes dans le monde au nom d’une Palestine, qui n’a jamais existé.

Dans tous les cas, encore une fois, on peut voir la haine viscérale contre Israël qui subi depuis plus de trois mois des attaques journalières, et compte ses morts parmi femmes, enfants et hommes, qu’ils soient des civils ou des forces de sécurité, victimes des terroristes palestiniens, puis …ces groupes de français sans cervelle qui crient dans la rue » Israël assassin » et sont aussi les moteurs de cette insécurité.

On pouvait entendre aussi des slogans comme :

– « Israël assassin, Opéra complice »

– « La Palestine aux palestiniens »

– « Palestine vivra, Palestine vaincra »

Pauvre France ! ! !