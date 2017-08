France : Évitez (ou pas !) le Bois de Vincennes à partir d’aujourd’hui :)

La rentrée scolaire qui commence et le soleil qui devrait se faire plus timide en France ne va pas pour autant décourager les naturistes qui pourront profiter du bois de Vincennes pendant un mois et demi tout en respectant la charte de «bonne conduite» affichée près de l’espace dédié.

Les naturistes font leur arrivée, dès ce jeudi, et jusqu’au 15 octobre prochain au bois de Vincennes (XIIe) depuis la décision du Conseil de Paris,une activité qui sera gratuite tous les jours de 8h30 à 19h30 sur un espace de 7300 m².

Si vous vous promenez avec vos enfants, sachez que la zone est située près de la réserve ornithologique, dans une clairière située entre l’allée Royale et la route Dauphine selon le Parisien.

Bonne rentrée !