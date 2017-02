La France demande à Israel l’extradition d’un jeune français de Netanya …

La triste histoire de Lee Zeituni, qui mourut suite à une délit de fuite commis à Tel-Aviv par deux français Khayat et Rubik, qui ont fuit le pays pour la France, il y a 5 ans. Ils n’ont jamais été extradés malgré la demande d’extradition israélienne.

Aujourd’hui, cette même France demande l’extradition de Dan L. qui vit à Natanya. Aujourd’hui, nous nous trouvons dans le sens inverse autour de la même question, extrader ou ne pas extrader ?

Qui est Dan ?

Les faits datent du 30 mars 2010, et se produisent dans une magasin de bricolage Batkor de Bobigny qui s’apprête à fermer. L’agent de sécurité qui se trouve à l’entrée, un musulman, se nomme, Saïd Bourarach. Il refuse l’entrée au jeune Dan qui à l’époque était âgé de 19 ans, et venait pour acheter un pinceau et un pot de peinture.

Pour des raisons, peu claires, une dispute commence et le jeune Dan appelle son frère qui vient avec deux autres personnes. L’agent s’enfuit, se jette (selon les jeunes juifs) dans le canal pour se sauver, et se noie.

C’est à partir de ce moment précis que les hypothèses divergent. Le but de ce procès était de faire la lumière sur ce qui a provoqué la mort de Saïd Bourarach : une fuite de l’agent et une accident mortel, ou une noyade planifiée ?

Pour l’avocat du principal accusé, Me Paul Le Fèvre, ce dossier résulte « d’une bagarre idiote qui se solde par un accident mortel que personne n’a voulu », et une affaire qui ne méritait pas d’aller aux assises.

Selon Dan, l’accusé à l’origine de l’altercation, il portait une étoile de David autour du cou et Saïd Bourarach lui aurait rétorqué, face à son insistance pour rentrer dans le magasin, « j’ai pas deux-trois minutes pour ta race ».

Dan semble au moment des faits un jeune comme les autres, benjamin d’une fratrie de six enfants, il a perdu son père à l’âge de 10 ans et sa famille connait des difficultés financières. Dan vit dans « le respect des traditions » juives, mange casher. Il a quelques condamnations à son casier judiciaire, notamment pour violences. Il indiquera qu’à « 20 ans, on a rien dans la tête ». « J’ai été jeune et stupide », poursuivra-t-il.

Dan affirme :

« J’ai beaucoup de peine. Depuis cinq ans, on me fait passer pour quelqu’un que je ne suis pas. Il y a eu des vidéos mensongères, j’ai été menacé par le clan Dieudonné, Alain Soral. Croyez-moi, j’ai pleuré beaucoup de fois pour votre fils, moi aussi j’ai perdu mon père très jeune. Si je suis là, c’est pour que vous sachiez la vérité … J’aurais préféré être mort que vivre avec ça, que voir mon frère et mon meilleur ami en prison. Ce n’est pas un crime racial, c’est un drame » a-t-il ajouté. « Ce jour-là j’ai fait la bêtise d’appeler quelqu’un. J’aurais dû partir ».

La police israélienne a également affirmé que Dan a commis une série de délit en Israel mais ne savait rien concernant sa condamnation en France , ni le ministère de l’Intérieur, ou le Ministère de la justice ou certains membres de la famille proche.

Il y a un mois, le 25 Décembre 2016, le Bureau du Procureur a déposé une demande au tribunal, en déclarant que Dan devait être extradé vers la France. Il n’y a pas eu besoin de l’arrêter, car le jeune homme a été arrêté en même temps pour être en possession de 95 grammes de drogue. La police soupçonne qu’il avait l’intention de vendre cette drogue pour rembourser des dettes.

Suite à la demande d’extradition française, ci-après la réponse du ministère de la Justice en Israel : « La demande d’extradition a été reçue d’un pays qui n’est pas approuvé automatiquement, et cette demande doit être évaluée par le procureur du département du bureau des affaires internationales, qui évaluera toutes les conditions énoncées dans la loi d’extradition ».