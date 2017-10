La France qui devrait bientôt retirer sa Légion d’Honneur à Harvey Weinstein, n’a pas eu tant de scrupule avec celle du Prince d’Arabie Saoudite !

Harvey Weinstein était un puissant producteur avant d’être plongé au coeur d’un scandale à Hollywood qui s´est étendu à l’international. Accusé de harcèlements sexuels et d’agressions sexuelles contre de jeunes actrices durant ces 30 dernières années, il nie les faits.

Il a toutefois reconnu nécessiter des soins.

En 2012, le président Nicolas Sarkozy avait décoré de la Légion d’Honneur en 2012 le producteur américain.

La Présidence a déclaré : « L’Elysée a initié des discussions avec la grande chancellerie de la Légion d’honneur pour évoquer ce cas. Une décision commune sera prise à l’issue des discussions. »

Et pourtant en 2016, le Prince d’Arabie Saoudite a été décoré de la même légion sans être inquiété, en effet le gouvernement français qui à l’époque avait tenté de justifier sa décision en donnant la plus haute distinction française au prince héritier d’Arabie saoudite,pourtant très critiqué sur la question des droits de l’homme et pas seulement des femmes !

Jean Marc Ayrault s’est justifié en disant que cette légion avait pour objectif de respecter « une tradition diplomatique ».

« Il n’y avait rien de solennel » dans la remise de cette décoration par le président François Hollande à M. Ben Nayef, a souligné le chef de la diplomatie française au micro de France Inter, disant toutefois « comprendre » les réactions négatives. « Je pourrais vous en citer plein, des Légions d’honneur qui ont été données… » a-t-il commenté.

Mais pas pour autant retiré quant il s’agit d’un juif….