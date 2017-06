La France a décidé de transformer la gare Pithiviers en un Mémorial de la Shoah

Le gouvernement français a décidé de transformer la gare, Pithiviers, au sud de Paris en un mémorial pour ne pas oublier les milliers de juifs déportés à Auschwitz.

Selon les rapports des médias locaux, le gouvernement devrait transformer la station qui est inactive depuis la Seconde Guerre mondiale en un Mémorial de la Shoah, devenant un haut-lieu touristique. Il est prévu de mettre en place des expositions éducatives pour expliquer au public ce qui est arrivé et placera une plaque commémorative avec les noms des Juifs qui en grande partie ont séjourné et été envoyés à Auschwitz.

Pithiviers était un camp de transit pendant la Seconde Guerre mondiale qui a été utilisé pour rassembler les Juifs de France à Auschwitz. Le camp est situé dans la commune de Pithiviers, à 80 kilomètres au sud de la capitale de Paris.

Le camp a été construit au début de la Seconde Guerre mondiale. Les nazis ont envahi la France, et ont immédiatement ouvert une des opérations de collecte de juifs, afin de les envoyer dans des camps qui ont été établis alors en Allemagne et en Pologne. Les Juifs ont été arrêtés et transférés dans des camps mis en place par le régime de Vichy.

A cette époque 3747 juifs ont été arrêtés à Paris en plus des ressortissants étrangers ou apatrides.

Dans ce même camp de Pithiviers , il y a eu huit convois de Juifs, principalement des personnes âgées et juives. Une partie importante des enfants ont été envoyés à Drancy puis, plus tard, exterminés à Auschwitz.

CONTACT : sud.israel@yahoo.fr