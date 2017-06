Les français, les africains, et les israéliens célèbrent les 60 ans de coopération internationale à Paris

Des représentants d’ambassades africaines, de hauts fonctionnaires français et des experts israéliens se sont réunis dans l’ouest de Paris pour discuter de la longue tradition d’assistance et de coopération internationales d’Israël afin de concrétiser des idées pour une coopération future.

Pour l’ambassadeur en France, Aliza Bin-Noun, c’est un moment particulièrement émouvant.

« Lorsque j’ai commencé ma carrière diplomatique, j’ai choisi d’être premier au Swaziland. (Le Swaziland, également appelé Ngwane est un pays d’Afrique australe). Au cours de mes quatre années, nous avons réussi à avoir des experts israéliens pour toutes sortes de projets de développement au Swaziland et nous avons envoyé de nombreux Swazis en Israël pour des cours de formation en agriculture, systèmes de santé, d’éducation et autres… », dit-elle.

Gyl Haskel, chef du Mashav : l’Agence israélienne pour la Coopération internationale au Développement, explique au Jerusalem Post que l’événement parisien est le premier d’une série d’événements qui auront lieu dans les mois à venir.

« Mashav a été fondé en 1957 ; 60 ans de coopération avec les pays du monde entier et principalement en Afrique. Nous avons décidé de lancer nos événements, ici en France, pour célébrer notre coopération avec l’Agence française de Développement AFD au Cameroun. Nous travaillons ensemble avec les Français pour un projet formidable, là où nous encourageons les jeunes à s’engager dans le secteur de l’agriculture. Le rajeunissement du secteur agricole au Cameroun et ailleurs est une étape cruciale dans la lutte contre l’insécurité alimentaire.

Haskel a ajouté qu’il avait l’intention de rencontrer plusieurs fonctionnaires de l’AFD et du ministère français des Affaires étrangères à Paris, afin d’étendre la coopération israélo-française en Afrique à de nombreux autres pays. « Notre coopération avec les pays européens est essentielle. Nous coopérons depuis de nombreuses années avec les Hollandais, les Allemands et les Italiens. »

Dov Zerah, expert de renommée mondiale sur les projets de développement et ancien responsable de l’Agence française de développement, déclare qu’ « Israël et la France sont complémentaires et c’est logique de coopérer. Premièrement, il y a la question de l’innovation technologique d’Israël dans l’agriculture, comme l’irrigation du goutte à goutte. Israël a développé des solutions d’irrigation exceptionnelles pour les régions arides. Et bien sûr, il existe de nombreux autres exemples. Et puis, il y a la question de l’expertise.

Israël opère surtout avec des experts envoyés en Afrique pour enseigner et établir des programmes de développement. Nous, l’AFD, agissons au niveau du financement bancaire dans de tels projets. Au fil des années, nous avons assisté à une baisse du nombre de nos experts envoyés à de tels projets. Il y a donc un vaste champ de coopération possible entre les deux organismes. »

Lors de la conférence, l’ambassadeur de Guinée en France, Amara Camara, a déclaré : « Il est important de comprendre que ces jours-ci, l’Afrique n’a pas tant besoin d’aide financière, elle a besoin de partenaires. «

Camara salue l’établissement de relations diplomatiques entre Israël et la Guinée en 2016, mais souligne que les deux nations ont bien coopéré avant le renouvellement des relations diplomatiques. Il souhaite étendre la coopération bilatérale bien au-delà de la lutte contre le virus Ebola, dans les domaines de l’agriculture et de la santé.

