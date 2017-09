« Foxtrot », le dernier film de l’israélien Samuel Maoz au Festival du film de Venise : « Les parents apprennent la mort de leur fils à la guerre »

Le nouveau film de Samuel Maoz, qui a précédemment remporté le Lion d’or au prestigieux festival du film, explore les cicatrices d’une famille dont le fils soldat s’inscrit pour la ligne de front.

La dernière fois que le réalisateur israélien Samuel Maoz est venu au Festival du film de Venise, il a remporté le premier prix avec son premier long métrage. Huit ans plus tard, il est de retour avec « Foxtrot », un film critique qui pourrait lui faire gagner son deuxième lion d’or.

« Cette fois, j’espère pouvoir l’apprécier », a déclaré Maoz.

« Foxtrot » est une puissante parabole sur le destin et l’impuissance des peuples à diriger leurs destinées.

Le film commence avec un couple affamé de Tel Aviv (Lior Ashkenazi et Sarah Adler) étant informé que leur fils soldat est mort dans les combats.

Les parents sont plein de chagrin, et le film montre les cicatrices traumatiques des individus ,des sociétés et des répercutions entre les générations.

Le vainqueur Maoz 2009 de Venise, « Liban », était un portrait claustrophobe d’un équipage de soldats dans un char israélien, inspiré par les expériences du réalisateur en tant que jeune soldat. « Foxtrot » a également des racines dans une histoire de sa vie.

« Quand ma fille aînée est allée à l’école, elle ne s’est jamais réveillée à l’heure et, pour ne pas tarder, elle me demandait d’appeler un taxi », a déclaré Maoz à The Associated Press. «Cette habitude nous a coûté un peu d’argent et m’a semblé être une mauvaise éducation ; alors un matin, je me suis mis en colère et lui ai dit de prendre le bus comme tout le monde.

« Environ 20 minutes, une demi-heure après son départ, j’ai entendu à la radio qu’un terroriste s’est fait exploser » sur la route où passait son bus, et des dizaines de personnes ont été tuées.

Maoz a déclaré que pendant une horrible heure, il n’est pas arrivé à contacter sa fille.

« Après une heure, elle est revenue à la maison. Elle était en retard pour le bus qui a explosé – elle l’a vu sortir de la gare et a pris le prochain bus « .

De là est venu l’histoire du film d’un père qui déclenche involontairement une tragédie pour sa famille.

Alors que «Foxtrot» a des racines de la vie réelle, le réalisateur dit qu’il a structuré le film comme une tragédie grecque, avec trois actes dans lesquels «le héros crée son propre châtiment et lutte contre quiconque essaie de le sauver. Et il ignore le résultat que ses actions apporteront. «

La section intermédiaire du film représente l’expérience du fils en tant que l’un des quatre soldats occupant un barrage. C’est une vie d’ennui et le risque de violence soudaine.

Encore une fois, les scènes se fondent sur les expériences militaires propres de Maoz, mais il dit que le barrage routier est plus allégorique que réel, une façon d’explorer Israël marqué par des conflits « et les perceptions déformées qui résultent d’un terrible traumatisme passé ».

À Venise, les critiques appellent le film un avant-gardiste du prix Golden Lion du festival. Mais le directeur s’attend à des critiques dans son pays d’origine pour son traitement de l’armée, le plus vénéré des institutions israéliennes.

Le film est sombrement comique dans la façon dont il représente les aspects bureaucratiques et hypocrites de l’armée et l’effet brutal de décennies de conflit sur le pays et son peuple.

Maoz a déclaré que l’armée « fait partie intégrante de notre Etat », car presque tous les jeunes hommes et femmes israéliens doivent servir.

« Je pourrais créer une histoire de crime horrible dans la police israélienne et personne ne dirait (quoi que ce soit) », a-t-il déclaré. « Mais si vous touchez l’armée, c’est très, très sensible ».

L’attitude de Maoz à l’égard de sa patrie s’exprime dans un film. Il dispose d’un écran d’ordinateur portable montrant un avis de décès pour le jeune soldat et à côté un bol d’oranges.

« Je pense que c’est l’histoire de mon pays – les oranges et les notifications de mort », a-t-il déclaré.

