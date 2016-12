Fortes pluies en Israel : un mur vieux de 3000 ans qui a survécu depuis l’époque du Premier Temple s’est effondré

Une tempête hivernale de neige sur les hauteurs du Golan et le mont Hermon, reste une véritable aubaine pour les skieurs et éventuellement, l’abondance de l’eau dans le lac Kinneret (lac de Tibériade) apres la fonte des neiges .

La tempête a également apporté la pluie à Jérusalem et dans le reste des régions du nord et du centre, et la route côtière a été fermée pendant des heures en raison d’inondations.

Malheureusement, une partie d’un mur vieux de 3000 ans sur le site archéologique de Tel Dan, dans le nord, qui a survécu depuis l’époque du Premier Temple s’est effondré mardi à cause de l’averse.

Tout au long de la journée, il a fait anormalement froid, et les températures vont continuer à baisser, même dans la région du sud, vers le désert au nord du Néguev. Les averses et orages sont prévus dans le Néguev aussi, mais devraient disparaître dans la soirée.

Les avertissements d’inondation sont en vigueur le long de la côte et dans le désert de Judée, où les touristes et les randonneurs sont souvent pris au dépourvu. Les avertissements sont également en vigueur pour le désert du Néguev et dans la zone de la mer Morte, où les randonneurs et les conducteurs imprudents peuvent soudainement rencontrer des inondations sur le long de la route qui longe la côte de la mer Morte.

Donc prudence, reportez vos randonnées !

