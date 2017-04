Les forces du Hezbollah partent en retraite à la frontière d’Israël suite à une demande des États-Unis

Les forces de l’organisation terroriste du Hezbollah basé au Liban ont commencé à évacuer leurs positions près de la région du Golan en Syrie le long de la frontière israélienne, selon l’agence syrienne de nouvelles Al-Ittihad .

La retraite fait suite à une demande du Département d’Etat américain demandant au Hezbollah de quitter la zone immédiatement.

Le département d’Etat américain par son porte-parole, Mark Toner a demandé mardi dernier que le Hezbollah cesse « les opérations militaires en Syrie à l’appui du régime [syrien]. »

« Les forces du Hezbollah ont aidé le [régime] syrien à mettre en œuvre leur brutalité contre son propre peuple et ont également causé l’instabilité au Liban », a ajouté le porte-parole.

« Selon plusieurs sources qui ont parlé à la publication syrienne, au moins 300 combattants du Hezbollah ont abandonné 14 positions dans la région de Quneitra, qui se trouve à proximité du territoire du Golan israélien » selon le journal Maariv en ligne. Ils se sont réfugiés dans la direction de Damas, emportant avec eux leurs chars, des véhicules blindés et des armes lourdes.

Israël a aussi agit contre la présence du Hezbollah en Syrie, en interrompant les livraisons d’armes de son mandataire, l’Iran, quand cela fut possible.

« Lorsque nous identifions les tentatives de transférer des armes au Hezbollah et nous avons les renseignements et que tout est possible sur le plan opérationnel, nous agissons pour les arrêter », a dit le Premier ministre israélien , Benjamin Netanyahu , le mois dernier . « Voilà comment ce fut hier et voilà comment nous allons continuer à agir. »

Les forces de sécurité israéliennes soutiennent également les efforts du Hezbollah pour infiltrer la société palestinienne .

Pour rappel, un groupe palestinien au nom du Hezbollah qui a planifié des attaques en Israël et a été arrêté par le Shin Bet (Agence de sécurité d’Israël) en Mars.

Le terroriste, Yusef Yasser Sweilam, 23 ans de Kalkilya, avait été chargé par le Hezbollah pour planifier des attaques terroristes, y compris l’enlèvement d’Israéliens.

Sweilam, un ouvrier métallurgiste dans le commerce, a déclaré au Shin Bet (Agence israélienne de sécurité) qu’il avait été recruté par le Hezbollah à travers un profil Facebook qui sert de plate-forme pour recruter des membres.

