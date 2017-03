Les forces de sécurité encerclent la maison du terroriste qui a tué 4 soldats au camion bélier

La police de Jérusalem s’est déployée à Jabel Mukaber et la région, afin d’encercler la maison du terroriste qui a tué 4 soldats ce 8 Janvier 2017 sur la promenade d’Armon. Dans cet attentat, 15 autres soldats ont été blessés.

La police et les forces des gardes-frontières opèrent depuis ce matin, afin de maintenir l’ordre, la sécurité et la prévention des actes de violence, et afin de permettre aux forces de réaliser l’étanchéité de la maison du terroriste.

