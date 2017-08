Les forces de sécurité dévoilent la source derrière la contrebande d’armes du Hamas en Israel

Dans une enquête approfondie et en cours, ls Shin Bet, les FDI et la police israélienne ont découvert une «piste de blanchiment d’argent» qui impliquait le transfert d’espèces des agents du Hamas en Turquie jusqu’à Hevron. Au moins 200 000 $ ont été transférés de cette manière, ont indiqué les agences dans un communiqué jeudi.

Le groupe a commencé à fonctionner en 2016, dirigé par un haut terroriste du Hamas et membre du comité central du Hamas de Hevron nommé Mahmad Maher Badar. Badar a recruté deux agents: Muazav Hashlamon et Taha Ottman, deux résidents de Hevron.

Les deux ont été envoyés en Turquie lors d’un «voyage d’affaires» où ils devaient organiser la contrebande d’argent sale. Ils ont été aidés par plusieurs trafiquants, qui ont activement déplacé l’argent vers Gaza. Parmi les méthodes de contrebande, ils transportaient l’argent dans Hevron via la Jordanie et l’envoi de l’argent via des services internationaux de courrier de nuit sous la forme scripturale pour les organisations d’aide internationale. L’argent a été utilisé pour les paiements aux familles de terroristes détenus dans les prisons israéliennes.

Parmi ceux qui ont aidé à l’arnaque, il s’agissait de Majad Jaba, un terroriste qui avait été libéré dans l’affaire du soldat israélien Gilad Shalit. L’agent du Hamas en Turquie chargé de la collecte de « dons » pour Gaza était Nasser Alladin, également libéré dans l’affaire Shalit.

Le Shin Bet a déclaré que le projet de contrebande « reflète les efforts incessants des agents du Hamas en Turquie et à Gaza pour accroître les efforts de terrorisme du Hamas dans Yehudah et Shomron. Nous continuerons à agir contre ces efforts et à prévenir les activités terroristes du Hamas ici, à Gaza et à l’étranger « .