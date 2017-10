Le fondateur de Playboy Hugh Hefner est mort mercredi à 91 ans

Cet article a été publié lorsque Playboy a annoncé en 2015 que son magazine ne comporterait plus de modèles complètement nus. Il a abandonné cette politique en février. Tous ceux qui prétendent lire Playboy « pour les articles » pourraient maintenant le dire :

Mardi, Playboy a annoncé qu’à partir de mars, son magazine ne comportera plus de modèles nus. Cependant, il aura encore des «photos sexy et séduisantes des plus belles femmes du monde», selon un communiqué de presse . Mais pour la publication qui a changé la façon dont la sexualité a été vue en Amérique, c’est certainement la fin d’une ère.

En rapport sur le changement, The New York Times a expliqué comment la disponibilité instantanée de la pornographie explicite en ligne a accéléré le déclin de Playboy: « Les magazines pornographiques, même ceux joués par Playboy, ont perdu leur valeur de choc, leur valeur commerciale et leur pertinence culturelle ».

Le magazine, fondé par Hugh Hefner en 1953, a vu sa circulation tomber d’environ 5,6 millions en 1975 à environ 800 000 aujourd’hui.

Le site Playboy a éliminé la nudité en août 2014 et a vu une augmentation de quatre fois plus.

Les pages de Playboy ont montré sept femmes juives apparaissant nues dans le magazine emblématique.

Cindy Fuller (mai 1959)

Susan Bernard (décembre 1966)

Sally Sheffield (mai 1969)

Barbi Benton (mars 1970, décembre 1973, janvier 1975, décembre 1985)

Nikki Ziering (septembre 1997)

Lindsey Vuolo (novembre 2001)

Anita Marks (septembre 2002)