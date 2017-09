Le «flic brûlant» de l’ouragan Irma qui a fait un selfie est un antisémite et a été suspendu

La meilleure Boutargue d'Israel et la moins cher ! LIVRAISON INTERNATIONALE

Michael Hamill posant avec deux autres policiers de Gainesville, en Floride pendant l’ouragan Irma dans une photo qui est malheureusement devenue virale.

L’agent de police de la Floride a été suspendu après ses commentaires antisémites sur sa page Facebook.

Hamill a attiré l’attention après qu’un selfie, qui comprenait deux autres agents GPD, a été affecté à la page Facebook de l’agence pour mettre en évidence les agents aidant la communauté pendant et après l’ouragan Irma.

La photo a obtenu 181 000 commentaires, l’un appelant aux « hunkapotumuses », et 517 000 aime et 276 000 actions.

Hamill a été assermenté comme agent de GPD en octobre 2016. Après que la photo soit devenue populaire sur les réseaux sociaux, plusieurs personnes ont envoyé des captures d’écran de messages antisémites écrit par ce même policier Hamil à partir de 2011 et 2013, des années avant de rejoindre la police en 2016.

Un article publié en avril 2013 a déclaré : «Qui savait que la lecture de blagues juives avant de me coucher me permettrait non seulement de me sentir mieux à propos de moi mais aussi de m’aider à mieux dormir. Voici une pour tout le monde : «Quelle est la différence entre les scouts et les juifs ?» Quelqu’un le sait ? Eh bien, c’est parce que les «scouts» reviennent de leurs camps ».

Un article publié à partir de 2011 a déclaré : «Je trouve donc amusant que les gens parlent de la façon dont notre gouvernement doit faire quelque chose au sujet de notre économie et, en réalité, VOUS (les Juifs), vous devez arrêter de profiter de notre système et d’avoir une bonne vie et faire quelque chose avec votre vie. Je dois aimer la réalité quand elle vous frappe dans le visage. Des gens stupides. Mettez-les dans un four et placez les face à Hitler. Haha. «

La police de Gainesville a déclaré dans un communiqué publié sur son site Web : « Plusieurs citoyens ont apporté des informations à notre attention concernant les plaintes contre l’agent Michael Hamill. Le GPD prend ces allégations extrêmement au sérieux. Le GPD examine les allégations et le fera conformément à la politique de la loi et au département de la Floride. En vertu de la loi de la Floride, les informations sur les plaintes sont confidentielles jusqu’à ce qu’une enquête soit terminée. Le service de police de Gainesville se targue de notre philosophie et de notre mission de compassion, d’inclusion et de respect et examinera en profondeur la question « .

