FLASH INFO | Cette vidéo révèle la raison pour laquelle les arabes sont contre les détecteurs de métaux  au Mont du Temple :  ils ont aidé les terroristes à tuer les deux policiers !

Sur la vidéo suivante, les terroristes sont vus à l’entrée du Mont du temple, en marchant vers la porte des fleurs sur les images de sécurité de la police israélienne.

Ces nouveaux détails ont été publiés par la police israélienne lors de l’attentat terroriste de vendredi dernier au mont du Temple qui a tué deux policiers israéliens.

La police a arrêté le complice qui a aidé les terroristes à passer des armes à feu avec lesquelles ils ont assassiné deux policiers israéliens et en ont blessé plusieurs autres, selon la télévision israélienne Channel 10.

En outre, la police a publié les images de sécurité qui suivent les mouvements des terroristes dans les minutes précédant l’attaque.

On voit les 3 terroristes rencontrer le complice avec un sac et des armes à l’intérieur et quelques instants plus tard le complice quitte le Mont du temple, sans le sac. Puis ont voit les trois terroristes sortir du site de la Mosquée Al Aqsa, un troisième les suit plus loin, avec le sac et les armes. On les voit sortir de la porte des Fleurs (Prhahim) sans le sac, et les trois terroristes vont alors changer de vêtements. Ils reviennent avec une nouvelle tenue et les armes cachées sous les vêtements. Et quelques minutes plus tard, tirent sur les policiers et les tuent.

La police n’a pas identifié l’homme et le visage est caché dans la vidéo afin qu’il ne puisse pas être identifié.

Si des détecteurs de métaux avaient été installés, la police aurait attrapé l’homme qui tentait de faire passer les armes aux terroristes sur le Mont du Temple et donc la suspicion va vers les fonctionnaires du Wafq qui sont responsables sur le site.