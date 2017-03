Fin du débat sur le cimetière de Pantin : la Mairie publie les photos du camion incriminé

Apres des jours de doute de la part de la communauté Juive suite à des dizaines de tombes renversées, la Mairie de Paris a enfin décidé de publier les photos du camion impliqué dans le renversement des tombes juives au cimetière parisien de Pantin.

Le responsable des relations presse de la Mairie de Paris, Matthieu Lamarre a tenu à intervenir car cette affaire a pris une ampleur sans précédent suite aux nombreuses rumeurs sur les réseaux sociaux :

« Voici les deux photos pour ceux qui continuent de dire que les tombes du cimetière de #Pantin ont été profanées. Non, c’était bien un accident de camion » sur son compte Twitter.

Beaucoup ont reproché sur sa page Twitter de ne pas publier ces photos plus tôt afin d’éviter tant de polémique, Lamarre a répondu :

« Elles avaient été faites pour les assurances, mais pas rendues publiques. Effectivement, il aurait été utile qu’elles circulent… Les familles ont été informées immédiatement. » Ajoutant que » La police et les pompiers ont constaté les faits. Les autorité juives et la Ville ont confirmé ces faits… il ( le camion) a heurté les tombes par devant et entraîné un effet domino, comme l’a constaté la police d’ailleurs« .

Et pourtant, le doute persiste sur le compte Twitter de Mr Lamarre et certains pensent que cette photo est truquée volontairement par la Mairie :

» Un camion benne qui fait autant de ravages sans égratignures ni arbres casses . Camion fantôme ou Photoshop ?? »

Espérons aujourd’hui que les familles touchées seront indemnisées au plus vite afin de réparer ces nombreux dégâts.

35 % de réductions sur les produits de la Mer Morte pour les hommes