Fin de  » l’affaire d’espionnage  » au Liban : L’aigle est retourné en Israël.

Suite à une opération secrète et en utilisant une unité de liaison des Nations Unies, le NPA a réussi à ramener l’aigle qui avait été capturé, il y a trois jours dans le sud du Liban. Les photos publiées sur les réseaux ont révélé que l’animal a été maltraité et qu »il était attaché à une corde par les résidents locaux qui le soupçonnaient d’espionnage pour Israël.

L’aigle a été retourné en Israël, mais a été légèrement blessé et transporté à l’hôpital pour les animaux sauvages.

Rappel des faits (notre article fait suite à la capture sauvage des libanais de l’animal) :

Finiront-ils par comprendre que les animaux avec des systèmes de suivi ou bagués sont un moyen pour les scientifiques israéliens de comprendre et mieux aider les animaux, et que cet objectif n’est qu’écologique et humain.

