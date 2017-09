Fin de la crise : les indemnités d’invalidité augmenteront et s’élèveront entre 2100 et 4500 shekels

Après de nombreuses manifestations, et un débat sur les pensions d’invalidité pour les personnes handicapées, un nouveau 4,2 milliards de shekels a été convenu et divers avantages pour le public handicapé.

Les indemnités se situeront entre 2 100 et 4 500 ILS et la pension d’invalidité sera liée au salaire moyen de l’économie. Le président de la Histadrut, Avi Nissenkorn, qui a contribué à la médiation de l’accord s’est exprimé : « Nous avons conclu un accord historique dans l’histoire sociale en Israël ».

Après une longue et prolongée lutte et de nombreux barrages routiers, une médiation a été prise entre le gouvernement et les représentants des personnes handicapées, grâce à la médiation de la Histadrut, afin d’augmenter la pension d’invalidité. En vertu de l’accord, 4,9 milliards NIS seront transférés chaque année, et selon un aperçu différentiel, les fonds seront alloués et les handicapés avec l’invalidité la plus élevées recevront 4,500 NIS par mois.

La manière de parvenir à l’accord n’était pas simple : pendant 12 heures, des discussions ont eu lieu jusqu’à ce qu’une percée soit réalisée. Le président de la coalition David Bitan, le président de Histadrut, Avi Nissenkorn, le professeur Avi Simhon et MK Ilan Gilon ont conclu des accords qui feront parties de la législation.

Selon l’entente, l’augmentation de la pension d’invalidité commencera à partir de janvier 2018 et se terminera en janvier 2021. Les avantages découlant de la nouvelle entente vont de 2 100 NIS à ceux qui ont 60% d’incapacité et atteindront 4 700 NIS pour les personnes handicapées dans la situation la plus difficile nécessitant une surveillance étroite. En outre, la pension sera liée au salaire moyen national et le montant qui peut être gagné sans affecter le montant de la pension passera de 2 800 NIS à 4 300 NIS lorsque le gouvernement s’est engagé à envisager une nouvelle augmentation de la somme de 5 300 NIS si elle trouve un effet positif à la fin du processus.

Un autre 150 millions de NIS a été ajouté pour augmenter les indemnités d’invalidité pour les enfants, un montant supplémentaire de 300 millions de NIS pour maintenir la pension d’invalidité sans renoncer à la pension de vieillesse et 75 millions de dollars supplémentaires pour encourager l’emploi des personnes handicapées. Au total, le coût par bénéfice sera de 4,9 milliards de NIS par an.