Le fils de Donald Trump : « Ivanka a convaincu notre père de bombarder la Syrie »

« Ivanka est une mère de trois enfants et a beaucoup d’influence sur son père », a dit Eric Jr Trump, le fils du président Donald Trump dans une interview du Telegraph. Il faisait référence à l’influence britannique de sa sœur juive, Ivanka, suite à l’attaque américaine en Syrie.

« Je suis sûr qu’elle a dit : Ecoute, c’est terrible. Mon père se comporte parfois comme ça. Soit dit en passant, il était fortement opposé à agir il y a deux ans en Syrie mais l’utilisation du gaz contre les personnes, les femmes et les enfants a tout changé. »

Non seulement Ivanka, Eric Jr a aussi soutenu une attaque américaine en Syrie : « À un certain moment, l’Amérique, en tant que chef de file des grandes puissances du monde, devait faire un geste et agir ; elle l’a fait avec un grand soutien de ses alliés. »

« J’essaie de rester en dehors de la politique et je ne fais pas partie du gouvernement mais vous pouvez voir que mon père a été profondément influencé par les images des enfants. Aucune personne décente dans le monde, qui aurait vu les enfants aspergés d’eau pour conserver leur peau sur leurs corps brûlés, ne pourrait ne pas être profondément affectée par ce qui est arrivé là-bas. C’est tout simplement horrible », a dit le fils de Trump.

