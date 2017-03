Un fillette de 11 ans attaquée pour sa tenue vestimentaire à Bné Brak

Aline Levy a écrit hier (samedi) sur sa page Facebook un post de colère qui a accumulé des centaines de commentaires et des dizaines de like, sa fille Eden, 11 ans a été attaquée par les orthodoxes qui lui ont jeté une tasse de porcelaine parce qu’elle n’était pas selon eux habillée avec pudeur (tsanoua).

L’incident est survenu samedi après midi quand elle est allée à une activité du mouvement de jeunesse Bnei Akiva dans la ville, les fragments de verre brisés ont provoqué une profonde plaie sur son visage.

Aline Levy a écrit :

» Je suis en colère contre ce religieux maniaque, cette carcasse et ces malades mentaux qui ont décidé de jeter sur ma fille une tasse de porcelaine et aujourd’hui, elle va garder deux cicatrices pour la vie.

1 – Une cicatrice au cœur à cause d’une personne honteuse et dégoûtante

2. Une cicatrice sur son visage parfait. Je suis tellement triste. »

Beaucoup de ceux qui ont répondu au poste de Levi, lui ont demandé de déposer une plainte auprès de la police.

« C’est juste choquant. Il y aura toujours des exceptions extrémistes dans notre société, et cette jeune enfant est devenue une victime innocente de la haine et de la méchanceté. Mais on ne doit pas généraliser la société ultra-orthodoxe. Les extrémistes sont marginalisés dans la société . »

Un autre internaute a dit que «la présence de caméras de sécurité sur place,pourra si cela est vrai, trouver le responsable et le faire juger . »

Un homme ultra orthodoxe de 34 ans a été arrêté pour avoir jeté l’objet tranchant d’une hauteur sur l’enfant.