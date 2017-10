Des filles israéliennes deviennent prostituées pour les réfugiés au sud de Tel Aviv

L’année dernière, il y a eu quelques incidents isolés de filles qui ont servi de prostituées dans le sud de Tel-Aviv, mais récemment le nombre a augmenté et il semble qu’il s’agisse d’une industrie importante qui augmente de plus en plus.

Les filles viennent de tous les coins du pays, les étrangers leur donnent des bouteilles d’alcool et quelques shekels et en retour elles donnent leur corps. De nombreux réfugiés sont en Israël sans femme, ni petite amie et donc la demande de prostituées augmente de plus en plus.

Les autorités judiciaires sont bien conscientes du phénomène grave. Selon les estimations de la police, il y a environ 300 bars de ce type dans le sud de Tel-Aviv, dont le centre de la culture et des loisirs pour les réfugiés.

Selon les témoignages, les relations sexuelles ont lieu dans les pièces latérales où se trouve des matelas. Les filles arrivent surtout les jeudis et vendredis. Et pour un peu d’argent, elles font ce qu’on leur dit. Leurs parents, bien sûr, ne connaissent pas ce phénomène.

Écoutez l’interview radio sur le phénomène: