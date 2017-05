La fille du terroriste de Jérusalem fête la mort de son père en distribuant des bonbons

La fille du terroriste Abu Sabih, qui a tué deux israéliens, est apparue sur une vidéo parlant de son père en disant qu’elle était fière de lui.

Ce matin, à l’aube, les autorités israéliennes ont arrêté la jeune fille mineure de 17 ans pour incitation à la haine suite à l’enregistrement vidéo dans lequel elle parle de son père comme un « martyr », et des derniers moments qu’il a passé avec sa famille.

Elle mentionne qu’elle est fière de cette tuerie à Jérusalem indiquant que « les forces d’occupation » ont lancé des opérations d’arrestations dans la ville de Jérusalem.

Et comme cette vidéo ne semblait pas suffisante, au lieu de pleurer pour la perte d’un père, comme l’ont fait les familles des deux victimes israélienne, Ilana et Yossi (Que Dieu venge leur sang), elle a préféré distribuer des bonbons pour célébrer et fêter l’attentat et la mort d’innocents par son père terroriste.

