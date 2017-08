La fille de l’ambassade américain en Israël, David Friedman, immigre en Israël

Talia Friedman, la fille de l’ambassadeur des États-Unis en Israël David Friedman, a immigré en Israël.

L’ infirmière de 23 ans, Talia Friedman est officiellement devenue une citoyenne israélienne à l’aéroport de Ben-Gourion mardi matin avec 233 autres Américains qui sont arrivés sur un vol affrété par le groupe d’Aliyah Nefesh B’Nefesh.

David Friedman a salué sa fille sur le tarmac et s’est félicité devant les journalistes.

« Nous sommes tellement fiers de notre fille Talia. Elle a toujours voulu vivre en Israël, et elle réalise son rêve », a-t-il déclaré juste après l’atterrissage de l’avion. « Notre famille entière est très fière d’elle. Nous sommes là pour la saluer et lui donner un câlin et souhaiter son bien-être ici [Israël] ».

« Elle aime Israël. Nous aimons tous Israël. Toute notre famille aime Israël. Et c’est son rêve » a-t-il ajouté.

David Friedman a déclaré que sa fille continuerait probablement à travailler comme infirmière. Les médias hébraïques ont rapporté que Talia Friedman vivrait à Jérusalem, mais son père a déclaré qu’elle «prendrait sa propre décision».

David Friedman a des liens de longue date avec Israël. Il possède une maison à Jérusalem et soutient activement les constructions en Judée Samarie et en particulier la communauté de Beit El. Le rendez-vous de David Friedman en tant qu’employeur était controversé en raison de sa politique et lorsqu’il a dit que les groupes juifs de gauche étaient des «kapos» comme durant la Shoah.

Il s’est excusé pour ces propos lors de son audience de confirmation du Sénat, et a été approuvé de façon restrictive (52-46).

Ce dimanche, Jason Greenblatt, un autre ancien procureur de Trump et le représentant spécial pour les négociations internationales, a tweeté que ses triplés sont dirigés vers Israël pour un programme d’études juives.