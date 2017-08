Une fille de 12 ans sauvée par Tsahal apres être rentré sur un champs de mines dans le sud d’Israël

Une équipe de recherche et de sauvetage des FDI a sauvé samedi une fille de 12 ans qui est entrée dans une zone soupçonné d’être un champ de mines dans le sud d’Israël, ont indiqué des responsables.

L’incident s’est produit près du village d’Ein Tamar près de la frontière d’Israël avec la Jordanie. Il n’y a pas eu de blessures.

Les zones frontalières d’Israël restent pleines de champs de mines, en particulier les hauteurs du Golan. Même si la plupart sont nettement marqués, les randonneurs n’y prêtent pas toujours attention.

Les FDI effectuent des opérations plusieurs fois par an pour déplacer les mines non explosées vers des zones stratégiques, loin des zones peuplées et des sentiers de randonnée.

Entre les hauteurs du Golan au nord et le désert d’Arava au sud, Israël a désactivé quelque 2 200 mines terrestres au cours des 20 dernières années, selon le site Web de l’IDF.

En 2010, deux enfants ont été blessés lorsqu’ils ont accidentellement détoné une mine en parcourant près de Mont Hermon.