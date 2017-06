Quand la fête des Tuiles à Grenoble devient l’instrument de haine contre Israel par BDS

Il semble que les « militants » de BDS ne respectent rien si ce n’est leur propre haine. La fêtes des Tuiles à Grenoble qui n’a rien à voir avec le conflit Israélo-palestinien et les gens présents ont été pris en otage par la haine de BDS contre Israel en pleine ville de Grenoble.

Même Benjamin Rosmini, le secrétaire de Section PS à Grenoble a été outré par cette présence malsaine :

Je pensais ne rien dire sur La Fête des Tuiles à Grenoble aujourd'hui. Et puis il y a eu ce char, DANS le défilé officiel… pic.twitter.com/4HrtDJJsg8 — Benjamin Rosmini (@BRosmini) 10 juin 2017

*



2° Ce char dans le cortège officiel de la Fête des Tuiles à Grenoble représente en fait le logo de l'association politique anti-Israel BDS. pic.twitter.com/nE1zsIIjUL — Benjamin Rosmini (@BRosmini) 10 juin 2017

Cette ambiance carnaval s’est terminée en un défilé militaire avec BDS qui n’a pas choisit les marionnettes géantes ce samedi 10 juin 2017, au sein d’une fête qui représente la joie et la liberté sur le cours Jean Jaurès mais la haine des Juifs et d’Israël par la présence d’un char israélien (en papier carton) pour montrer aux passants que Israel est un oppresseur.

Pourtant cette fête de milles couleurs tant dans les rues et les murs étaient cette année éclaboussés de celle du rouge sang de cette organisation qui est pourtant interdite en France depuis 2015 et qui malgré tout continue à répandre sa haine dans les événements les plus inattendues.

