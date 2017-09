Fermeture générale de toute la Judée et la Samarie avant Yom Kippour

Le porte-parole de l’IDF a déclaré : « Conformément à l’évaluation de la situation sécuritaire et des directives de l’échelon politique, une fermeture générale sera imposée sur la région du Judée et de la Samarie et les passages dans la bande de Gaza seront fermés ainsi que l’entrée des travailleurs dans les localités du Judée, de la Samarie et de la vallée du Jourdain ».

La fermeture commencerait à minuit ce jeudi soir. La fermeture sera supprimée, selon une évaluation de l’état, à minuit entre samedi et dimanche.Comme indiqué dans le cadre de la fermeture, l’entrée des travailleurs en Judée, Samarie et dans la vallée du Jourdain ne sera interdite sauf dans des cas humanitaires, médicaux et exceptionnels au-delà du territoire israélien.

Le passage sera assujetti à l’approbation du Coordonnateur des activités gouvernementales dans les territoires, le major-général Yoav Mordechai. La fermeture vient après qu’un terroriste palestinien ait tué deux gardes de sécurité et un soldat de la garde des frontières stationné au point de contrôle à l’entrée de Har Adar, mardi dernier, blessant le coordonnateur de la sécurité du règlement.