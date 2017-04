Fermeture d’un Centre juif en Suède | Réaction de colère de l’Organisation sioniste mondiale

Les membres de l’Association juive d’Umea ont décidé pendant une réunion de fermer leur local et de mettre fin aux activités de l’association, a indiqué le Local-Sweden.

« Trop de choses sont arrivées dernièrement et les parents juifs ne sont pas en sécurité en mettant leurs enfants à l’école. Nos enfants ne devraient pas vivre dans un monde où ils doivent avoir honte d’être qui ils sont, ce n’est pas possible de fonctionner si les gens ont peur », a déclaré à SVT la porte-parole de l’association, Carinne Sjöberg.

Le vice-président de l’Organisation sioniste mondiale et chef des opérations du département en Israël qui combat l’antisémitisme, a réagit suite à la fermeture du centre après que la terrible organisation néo-nazie antisémite a menacé cette communauté.

« L’antisémitisme en Suède a dépassé toutes les lignes rouges. Les événements récents rejoignent une longue lignée d’incitation, diffamations, répandant la peur et l’aveuglement volontaire de la part des autorités en Suède sur les Juifs et l’Etat d’Israël ».

Il a ajouté : « Les Juifs fuient Malmo suite à la montée de l’antisémitisme, les campagnes anti-israéliennes et l’incitation contre la population juive par la population musulmane dans la région et l’adoption de politiques anti-israéliennes accompagnées d’ une sympathie sans réserve pour les Palestiniens et l’Etat islamique « .

Haguel a demandé au gouvernement de la Suède d’assumer la responsabilité et de protéger la sécurité de ses citoyens.

