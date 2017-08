Que fera l’Uruguay de l’aigle nazi géant récupéré de la mer et pesant plus de 360 kilos ?

Le gouvernement de l’Uruguay demande aux leaders politiques et religieux ce qu’il devrait faire avec un aigle de bronze nazi récupéré sur ses côtes en 2006, a annoncé mercredi le ministre de la Défense.

L’aigle faisait partie de la poupe du cuirassé amiral allemand Graf Spee, qui a coulé au large de l’Uruguay au début de la Seconde Guerre mondiale.

Le ministre de la Défense, Jorge Menendez, a déclaré qu’il allait discuter avec les membres des quatre partis politiques du pays mercredi au sujet de l’aigle en bronze avec une croix gammée sous ses griffes. Il a rencontré mardi les membres du Comité central juif de l’Uruguay.

‘Notre préoccupation est que l’aigle ne génère pas un sanctuaire nazi en Uruguay qui va attirer des nazis de toute la région’, a déclaré Israël Buszkaniec, le président du comité. ‘Nous n’aurions aucun problème s’il était vendu et qu’il quitte le pays’.

Le Graf Spee était considéré comme l’un des cuirassés les plus sophistiqués de son époque. Il a silloné l’Atlantique Sud et a coulé plusieurs navires marchands alliés avant que des navires de guerre de Grande-Bretagne et de Nouvelle-Zélande ne l’aient traqué et l’ont endommagé pendant la «Bataille de la Planche de la rivière» qui a commencé le 13 décembre 1939.

Le Graf Spee endommagé a pu faire escale au port de Montevideo où des marins morts et blessés ont été emmenés à terre. Son capitaine a ordonné que le navire soit fouillé, le faisant couler à quelques milles de Montevideo pour éviter qu’il ne tombe dans les mains de l’ennemi.

En février 2006, une équipe de récupération a enlevé l’aigle, pesant plus de 360 kilos, de la poupe du navire. Il a été conservé depuis lors dans un entrepôt de marine.

L’équipe de sauvetage a initialement poursuivi pour exiger le droit de vendre la pièce. Mais la Cour suprême d’Uruguay a statué en 2014 que l’aigle appartenait à l’Etat uruguayen.

La décision a toutefois déclaré que, si la pièce était vendue, le groupe de sauvetage aurait droit à 50 pour cent du produit et le propriétaire du butin appuiera la vente aux enchères.

Le législateur de l’opposition, Jorge Gandini, a proposé d’exposer ou de vendre l’aigle pour recueillir des fonds pour l’armée uruguayenne.

L’ancien président Julio Maria Sanguinetti a suggéré dans un récent article de journal que l’aigle devrait être exposé en Uruguay en raison de son importance historique.

« Imaginer que, comme certains disent, cela pourrait conduire à un certain culte nazi, est vraiment absurde parce que c’est en fait le contraire: c’est un monument à leur défaite », a-t-il écrit.