Une femme tuée à Kfar Saba: « Des milliers d’arbres en danger d’effondrement »

Après l’effondrement d’un arbre à Kfar Saba qui a causé la mort d’une femme âgée de 65 ans , l’arbre a été coupé et déblayé. Les résidents locaux disent que ce n’est pas le premier cas et que dans le passé , d’autres arbres se sont renversés.

Un résident de Kfar Saba a dit : « Des dizaines de milliers d’arbres dans les villes d’Israël sont en danger d’effondrement parce que les racines des arbres ont été coupés et enterrés dans l’asphalte »



Les habitants disent qu’il avait déjà mis en garde la Mairie : « Il y a des arbres âgés de plus de 60 ans avec leurs racines à l’extérieur . Un vent fort peut les faire tomber. J’ai l’habitude de passer par un passage pour piétons à proximité de l’endroit où l’arbre s’est effondré. J’ai dit à ma femme qu’un jour cet arbre va tomber et aujourd’hui, il s’est effondré. La ville de Kfar Saba n’a que des arbres tordus. Un expert a même décider de les faire couper au niveau de la rue Herzl où également des arbres sont tombés et des véhicules ont été endommagés «

Ajoutant : « Une femme a été tuée ici, c’est un désastre pour la famille et la ville en général. Il y a beaucoup d’arbres qui risquent de chuter. Ils sont probablement très dangereux. Avec le vent et l’exposition des racines de l’arbre , le danger est réel. Dois-je croire que nous devons les élaguer nous même ? «

Un témoin a vu l’arbre s’effondrer et a dit: ». Nous avons entendu des sons d’un arbre tombé. La femme était couverte sous les branches. Au début, je voyais qu’il y avait quelqu’un là-bas, quelqu’un a crié « Il y a une femme, vous devez l’extraire, et les pompiers l’ont sortit. Sur cette même rue Herzl , un arbre s’est effondré et a frappé une voiture. «

Oded Yaffe, un agronome et consultant sur les arbres, a déclaré aujourd’hui que des dizaines de milliers d’arbres dans les villes en Israël peuvent chuter en cas de forte tempête de vent. » Les ficus à Kfar Saba datent de 70 ans. Ils ont été plantés pour faire de l’ombre, et les ânes étaient attachés sous les arbres. Les maisons étaient de plein-pied et les rues n’étaient pas pavées. Aujourd’hui, ce temps est révolu les ânes ont été remplacés par des bus. Il faut commencer à creuser des pipelines et des câbles. Les immeubles de grande hauteur sont construit avec des fondations profondes et les routes sont recouvertes d’asphalte. «

