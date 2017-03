La femme du terroriste Mazen Fuqaha a révélé les détails des derniers instants avant sa liquidaion

La femme du terroriste Mazen Fuqaha a révélé les détails des derniers instants avant la mort de son mari , où elle raconte qu’ils revenaient d’une promenade, ce vendredi soir :

» Nous sommes revenus d’une promenade ce vendredi soir qui s’est terminée en une tragédie, après que des inconnus armés ont tué mon mari, chef des brigades « Izz el-Dine al-Qassam et de la branche armée du mouvement du Hamas ».

Ajoutant : » Après une randonnée, nous sommes arrivées à Tal al-Hawa, à l’ouest de la ville de Gaza, je me suis dirigée vers la maison et lui est resté dans la voiture afin de garer la voiture dans le quartier mais il n’est plus jamais revenu. »

» Il ne revenait pas, et je ne me suis pas inquiétée, car je me suis dit qu’il devait parler avec un voisin puis j’ai appris subitement sa mort. »

» Nous avons été ravis de cette journée, et Mazen m’a dit que ce fut une journée spéciale et belle, et nous ne voulions pas rentrer à la maison, mais comme le temps était de plus en plus froid , nous n’avions pas le choix, et le bonheur de rester avec mari avant sa mort me soulage aujourd’hui de cette douleur. »

Mais la douleur de cette femme est ressentie par des centaines de familles israéliennes depuis des années qui ont perdu leur proches lors de la seconde intifada apres des dizaines d’attaques terroristes organisées par son propre mari. Ce même « mari » qui a aussi organisé personnellement l’attentat d’un bus qui a tué 9 civils israéliens et des dizaines de blessés qui jusqu’à aujourd’hui sont dans un état gravissime…

Sa femme a quand même tenue a féliciter son mari qui a passé 10 ans dans les prisons israéliennes, pour ses nombreuses attaques contre des femmes et des enfants, et qu’il était « parfait ». Elle a ajouté: « Il a toujours été en ma faveur , et m’a aidé à terminer mon université, il a été patient et compatissant et bon. »

Elle a révélée qu’elle a quitté Israel et la ville de Shehem et ses parents afin de se marier avec le terroriste libéré des prisons en 2011 lors de l’accord Shalit et expulsé vers Gaza.

Elle a ajouté: « J’ai hésité à quitté Shehem, et quitter ma famille, mais je me suis quand même rendue à Gaza » et elle n’a pas rencontré ses parents vivant en Judée Samarie depuis six ans, vu qu’elle était mariée avec l’un des plus grand terroriste du Hamas.

Après 6 ans de mariage, elle a dit qu’elle ne regrettait pas sa décision, parce que son mari a finalement obtenu son désir de mourir « en martyr pour sa religion et sa patrie. »

Concernant la cause de la mort de son mari, elle ajoute : « Je ne me soucie pas de savoir qui est le tueur, je veux juste qu’il soit puni, et que le sang de Mazen ne coule pas en vain. » ( elle n’a pas dit une seule fois qu’Israël était derrière cette attaque)

Aujourd’hui, elle veut revenir en Judée Samarie avec ses deux enfants…

Le rôle de son mari terroriste était aussi dans la supervision de la gestion de l’action militaire du « Hamas » en Judée Samarie, et le recrutement de dizaines de cellules sur le terrain .

Il a été titulaire d’un baccalauréat en « Business » à An-Najah en 2001. Au cours de ses études, il rejoint les brigades, ‘Izz al-Din al-Qassam’, la branche armée du mouvement ‘Hamas’. Les chercheurs ont participé à plusieurs opérations menées par les Brigades Qassam, y compris l’attaque d’israéliens en Judée Samarie et des soldats israéliens dans la même région.

En Août 2002, l’armée israélienne a arrêté le terroriste , il a été condamné à neuf condamnations à perpétuité et une cinquantaine d’années supplémentaires. Il a passé seulement 10 années dans les prisons israéliennes, où il a été libéré dans l’échange de prisonniers entre le Hamas et Israël, lors de l’accord « Shalit » avec les autres 1027 prisonniers , puis il a été expulsé vers la bande de Gaza.

Selon certains médias israéliens, le terroriste Mazen Fuqaha a probablement été assassiné par des rivaux de quatre balles par un pistolet silencieux après avoir été suivit. Rapidement, les médias arabes ont spéculé que les israéliens sont derrière cet assassinat qui na jamais été revendiqué par Israel.

Pourtant, il est possible que cette liquidation est suite à des rivalités au sein même du Hamas ou par des entités salafistes.

Si Israël voulait le tuer, elle aurait fait intervenir un avion, ou un engin explosif , des méthodes qui n’ont pas été utilisées lors de la mort du terroriste ce même vendredi.

Le journal « Al-Hayat » a rapporté que les hommes qui ont tué Fuqaha sont venus par la mer de Gaza et se sont enfuis de la même manière.

Selon les médias arabes, la liquidation du terroriste s’est faite ainsi :

Fuqaha et sa famille sont arrivés à six heures du soir, ce vendredi dernier, et la femme et ses enfants montèrent vers leur appartement mais Fuqaha a garé sa voiture à un garage par une porte contrôlée par voie électronique.

Contrairement à ce qui a été déclaré, qu’il a été assassiné devant la porte de sa résidence , il est apparu qu’il avait été tué dans sa voiture après être entré dans le garage, avec 4 balles. Les tueurs l’attendaient et ont procédé à l’assassinat lors d’une opération rapide et sans provoquer des heurts.

Il a été constaté plus tard que l’une des portes privées du logement était entre ouverte, depuis longtemps, afin de laisser passer les tueurs qui ont agit avec précision et sans laisser de traces.

Des sources indiquent qu’« après plus d’une heure et demie, un voisin a trouvé à l’entrée du garage, Fuqaha, mort dans sa voiture, et il a appelé immédiatement la sécurité qui sont venus sur place et ont commencé les procédures utilisées pour poursuivre les tueurs qui sont censés travailler au profit d’Israël . Ils ont recueilli des images des caméras pour garder la trace des résidents de la région qui ont été complices et connaître l’identité des auteurs ou toute information concernant l’attaque. »

35 % de réductions sur les produits de la Mer Morte pour les hommes