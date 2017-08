La femme et l’Islam | Une femme violée dans un bus au Maroc avec les applaudissements des usagers

Une grave agression sexuelle d’une jeune fille de 24 ans dans un autobus bondé au Maroc, a soulevé une tempête dans le pays et ses environs.

La vidéo montre quatre attaquants contre la passagère et lui lancent des insultes, tandis que les autres passagers applaudissent les actions des attaquants sans aider la victime.

La police marocaine a arrêté six jeunes de 15 à 17 ans soupçonnés d’être impliqués dans l’attaque et font l’objet d’une enquête.

Dans la vidéo, la femme est vue pleurant et demandant de l’aide, tandis que quatre jeunes hommes tirent ses vêtements et la font tomber violemment. Ils regardent sa poitrine et tentent d’enfoncer un chiffon dans sa bouche pour calmer ses cris.

Pendant un temps suffisamment long, le chahut a continué à l’arrière du bus et ne semble pas avoir perturbé le conducteur du transport en commun, qui continue de rouler. La vidéo s’arrête peu après l’intervention d’une voix masculine s’adressant au groupe: « éloignez-vous d’elle ». La jeune fille est alors déjà largement dénudée, des vêtements lui ont été arrachés et son pantalon a été déboutonné.

Par respect pour la victime, nous ne diffuserons pas cette vidéo.