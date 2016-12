Une femme juive priant se fait frapper dans le train, jusqu’à que le jeune musulman Ahmed arrive …

.

Le jeune Ahmed a été interrogé par les médias juifs locaux : .

Qu’est-il arrivé, comment cela a commencé ?

Ahmed: J’étais dans le train à l’ emplacement Q en face de la victime. Et un homme venant de nulle part a frappé la dame juive qui a saigné.

Pourquoi avez vous décidé d’agir ?

Ahmed: J’ai déjà vécu un tel incident et cette fois ci je ne voulais pas rester indifférent et j’ai bondis et commencé à courir après que je me sois assuré qu’elle était OK. Et en même temps j’ai appelé la police avec l’aide des volontaires juifs (Shomrim) qui m’ont aidé à essayer d’arrêter l’agresseur, nous étions en mesure d’arrêter le bus où il est monté et j’ai crié vers lui et il se sentait comme un lâche et a essayé de se cacher. Il était très agressif, quand la police l’a placé dans la voiture de police, il a poussé la porte si fort que le verre s’est brisé.

Que pensez-vous ce qui a motivé cet homme pour attaquer la femme juive de nulle part. Les crimes haineux ou était-il dérangé?

Ahmed: Pour être honnête , je ne sais pas vraiment, il semblait être un mec normal , mais il n’a pas agit par hasard.

Ahmed Khalifa avec un ami

Ahmed, qui ne se considère pas comme un héros a dit: « Je veux juste que les gens savent que peu importe la race, la religion, la croyance, etc, je pense que tout le monde est égal et je ferai tout pour faire en sorte que les gens le savent. »

Ce n’est pas la première fois que Ahmed est intervenu dans l’action. Ahmed, a récemment sauvé un homme sans-abri qui était sur le point de se suicider en sautant d’un train. Pour Ahmed, ceci est juste un autre jour dans la vie d’Ahmed Khalifa.

Bravo mec !

