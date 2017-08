La femme de Yoel Carius qui a reçu la grâce présidentielle a été vue aujourd’hui dans Mea Shearim avec le drapeau de l’OLP

Yoel Carius fait partie de l’idéologie anti-sioniste. Son nom n’est pas enregistré dans le registre de la population Israélienne (sans téouda zeout). Il est marié à Rachel, la fille Rav Avraham Feinstein qui est aussi la petite – fille du fondateurs des Neturei Karta . Il a eu avec elle 17 enfants.

En Juillet 2011, la police l’ a arrêté et fermé son abattoir en raison d’activités illégales. En 2016 il a été condamné à la Cour d’instance de Jérusalem à sept mois d’emprisonnement et à une amende de 50 mille shekels, en raison de l’omission de signaler l’abattoir . Après un appel devant la Cour du district, sa peine d’emprisonnement a été raccourci de cinq mois.

En 2017 il a commencé un projet crowdfunding pour payer une amende de 250 000 NIS qu’il devait à l’IRS et à la TVA , et pour aider à couvrir le coût des procédures judiciaires et les besoins de sa famille lors de sa peine d’emprisonnement . Le 10 mai, 2017 il a commencé à purger sa peine à la prison Ma’asiyahu mais environ six semaines plus tard, le 29 Juin, 2017 le président Rivlin l’a fait liberer.

