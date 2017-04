Pourquoi ces féministes et militants des droits LGBT refusent de condamner le sexisme et l’homophobie dans le monde arabe, préférant attaquer Israel ?

Qu’est-ce que le Hamas et le groupe anti-violence Black Lives Matter ont en commun? Qu’est-ce qu’Israël a en commun avec le Ku Klux Klan? Qu’est-ce que la République islamique d’Iran, qui jette des gays du haut des toits, ont en commun avec les militants homosexuels?

Qu’est-ce que les féministes ont en commun avec les sexistes islamistes radicaux qui soutiennent le meurtre d’honneur et les mutilations génitales chez les femmes? Rien, bien sûr. Sauf si vous souscrivez à la notion pseudo-académique d’intersectionnalité.

Intersectionality est la la théorie académique radicale qui affirme que toutes les formes d’oppression sociale sont inexorablement liées, un mot de code pour le fanatisme anti-américain, anti-occidental, anti-israélien et antisémite.

Nulle part, l’adoption de ce paradigme radical n’a été plus prononcée que dans les campus des collèges, où, au nom de la «politique d’identité» et de la «solidarité», l’intersectionnalité a forcé des coalitions artificielles entre des causes qui n’ont rien à faire l’une avec l’autre, sauf une haine pour leurs camarades : des étudiants «privilégiés» parce qu’ils sont blancs, hétérosexuels, masculins et surtout juifs.

Les étudiants de l’Université de l’Illinois (UIC) ont récemment pris les médias sociaux pour exprimer leur détresse après que des dépliants aient été vendus autour du campus appelant à la «fin du privilège juif».

Le dépliant a déclaré en caractères gras que « la fin du privilège blanc commence par mettre fin aux privilèges juifs ». Les affiches avaient des contours de silhouettes avec les « Stars of David » imprimé sur leurs coffres et une flèche pointant vers eux avec la légende accompagnant «le 1%».

Bien que certaines des affiches identifient les Black Lives Matter comme sponsors, il n’est pas clair si elles ont été distribuées par l’extrême droite ou des groupes utilisant des tropes antisémites ou par des antisémites de gauche. À certains égards, cela n’a pas d’importance, car beaucoup de la gauche ont un dédain pour les juifs de droite, leur état-nation et le soi-disant «privilège juif».

Le concept même de «privilège» – l’idée que les blancs bénéficient de certains privilèges dans la société occidentale, par rapport aux non-blancs vivant dans le même environnement social, politique et économique a une histoire longue et complexe aux États-Unis. L’assujettissement des Américains noirs et d’autres non-blancs est un problème endémique qui nécessite des actions législatives et de base. En attribuant ce problème social domestique aux soi-disant «privilège juif», les radicaux s’engagent dans l’antisémitisme traditionnel comme attribuer des problèmes sociétaux de grande envergure au statut juif, à la profession ou à la performance économique.

Cette pratique ressemble à la vile propagande antisémite éclaboussée par Der Spiegel dans les années 1930 qui a accusé les Juifs et les richesses dites disproportionnées de la Juive pour l’Allemagne qui a perdu la Seconde Guerre mondiale et son ralentissement économique ultérieur.

Les Canards sur les Juifs qui contrôlent les finances mondiales se sont promulguées pour la première fois par la falsification tsariste des « Protocoles des Anciens de Sion » qui étaient antisémites à l’époque et restent encore antisémite aujourd’hui, qu’ils soient épousés par l’extrême gauche ou par la droite. Il n’y a plus de preuve que les Juifs sont responsables de l’inégalité économique ou sociale dans l’Amérique contemporaine et que les Juifs étaient responsables de l’un des autres crimes comme verser le sang à la pâques.

En effet, les Juifs soutiennent de manière disproportionnée l’égalité raciale et d’autres causes libérales. Les juifs les plus réussis, comme la plupart des personnes ayant réussi dans d’autres religions et appartenances ethniques, ont gagné ce succès par un travail acharné, pas un privilège spécial.

Je n’ai certainement pas commencé la vie avec aucun privilège, en effet, en dépit de terminer en premier dans ma classe à Yale Law School, j’ai été rejeté par tous les cabinets d’avocats auxquels j’ai posé ma candidature.

Le lien entre les «victimisations» indépendantes, en dépit de leurs liens ténus, reflète une tendance plus large de la politique dans laquelle les militants de plus en plus radicaux exigent que la diabolisation des «sionistes» – souvent utilisés comme euphémisme pour les juifs – soit incluse, En effet, dans le paquet de causes qui doit être embrassé par quiconque, on revendique le label de «progressif».

Lancer des groupes apparemment disparates sous le «parapluie de l’oppression» conduit à la formation d’alliances entre des causes qui au mieux n’ont rien à voir avec chacune. Les autres , dans le pire, sont défavorables à la mission indiquée. Leur seule caractéristique commune est diaboliser l’état-nation du peuple juif.

Certaines féministes intersectorielles impliquées dans la récente « Marche des femmes de Washington », par exemple, semblent être des alliés naturels avec des groupes musulmans anti-israéliens qui tolèrent, sinon acceptent, les «homicides d’honneur» et les mutilations génitales de femmes.

De même, Jewish Voices for Peace (JVP), une organisation qui appelle «la fin de la violence contre les civils»; Et la paix et la justice pour tous les peuples du Moyen-Orient « – a invité Rasmea Odeh, membre du Front populaire pour la libération de la Palestine (PFLP) et terroriste reconnu, à comparaître en tant que conférencier lors de sa conférence nationale plus tard ce mois-ci.

L’idée d’Odeh, une terroriste qui a littéralement du sang dans ses mains parlant pour une organisation juive qui prétend propager la paix se manifeste face à « sa » logique. Heureusement, Odeh a été expulsé pour avoir perjurément échouée à révéler sa condamnation pour meurtre. Je suppose que les membres pacifiques de JVP devront l’applaudir sur Skype.

Voici quelques exemples de partisans radicaux qui confondent des griefs indépendants. Considérons le lien entre la gestion par le gouvernement américain de la crise de l’eau de Flint et la «grave» crise de l’eau à Gaza. Les militants de Black Lives Mat ont visité Gaza pour exprimer leur solidarité avec le groupe terroriste du Hamas et avec des Palestiniens opprimés par des mesures d’autodéfense israéliennes racistes. Alors que Black Lives Matter prétend désavouer la violence pour obtenir ses objectifs politiques, beaucoup de ses membres les plus éminents sont désireux de critiquer le «génocide israélien des Palestiniens» que de critiquer le Hamas pour avoir utilisé des roquettes pour cibler les civils israéliens.

Au cours d’une interview récente sur le programme « Charlie Rose de PBS », Jonathan Haidt, psychologue social et professeur de leadership éthique à la Stern School of Business de l’Université de New York, a dit ceci au sujet de la fusion de diverses causes de gauche sous la bannière de l’intersectionnalité:

» Il existe un bon type de politique d’identité, c’est-à-dire que, si les noirs se voient refuser les droits, combattons pour leurs droits, c’est le bon genre. Mais il y a un mauvais genre, c’est-à-dire former des étudiants, former des jeunes pour dire qu’ils divisent tout le monde par leur race, leur genre, et d’autres catégories.

Nous leur attribuerons un mérite moral en fonction de leur niveau de privilège [qui] est mauvais, et la victimisation est bonne. D’accord, regardons maintenant tout à travers cette lentille. Les Palestiniens sont les victimes. Donc, ils sont bons et les Juifs ou les Israéliens sont les méchants … Tous les problèmes sociaux se réduisent à ce cadre simple. »

Il y a une certaine ironie dans tant de féministes et de défenseurs des droits des homosexuels qui refusent de condamner le sexisme et l’homophobie dans le monde arabe.

De plus en plus, ils essaient de forcer d’autres progressistes à adopter une vision du monde «Pas de vrai Scotsman», dans laquelle ils sont censés penser que le fait d’être un «vrai progressiste» doit embrasser une grande variété de causes dites de la plus grande partie, indépendamment avec ce qu’ils sont liés, mais aussi longtemps qu’ils condamnent Israël.

L’essence de l’antisémitisme est l’affirmation de l’intolérance selon laquelle, s’il y a un problème, les Juifs doivent en être la cause. Hitler a commencé par culpabiliser les Juifs pour le ralentissement économique de l’Allemagne. Aujourd’hui, de nombreux militants de la gauche disent explicitement ou implicitement à l’encontre des Juifs et des Sionistes qu’ils sont responsables de nombreux maux dans le monde. Toutes les personnes décentes doivent se joindre à l’interculturelle pour ce qu’elle est: un euphémisme pour la bigoterie anti-américaine, antisémite et anti-israélienne.

L’exposition et la condamnation de «l’intersectionnalité» pour la fanatisme qu’il représente sont essentielles pour que les extrémistes répressifs qui revendiquent faussement le progressisme ne puissent pas détourner des causes libérales importantes à l’appui de leur propre agenda bigoté.

Par Alan Dershowitz

Suivez Alan Dershowitz sur Twitter: @ AlanDersh Facebook: @AlanMDershowitz

