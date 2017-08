Le « faux PDG » franco-israélien Gilbert Chikli a été arrêté en Ukraine

Le franco-israélien Gilbert Chikli vit en Israël depuis 2009, il a été arrêté avec un autre homme franco-israélien qui n’a pas été nommé par l’AFP, le 19 août 2017, à 11 h 46.

Le « faux-PDG » avait été condamné pour avoir trompé des douzaines de banques et d’entreprises françaises pour plusieurs millions d’euros . Les deux hommes ont été arrêtés en Ukraine après une chasse de plus de deux ans.

Des sources judiciaires françaises et un avocat de Gilbert Chikli, un Français de 51 ans, ont déclaré qu’une audience d’extradition aurait lieu dimanche après avoir été détenue vendredi avec un Franço-israélien.

Son arrestation a d’abord été rapportée par l’hebdomadaire français Le Point.

Chikli a été contact avec des banques et des entreprises qui se présentent comme leur PDG ou en tant qu’agent des services secrets et leur a demandé de distribuer de grosses sommes, souvent sous la forme d’une opération contre le blanchiment d’argent.

Trente-trois banques et entreprises ont été ciblées entre 2005 et 2006, y compris le groupe de consultation Accenture, la Banque de la Poste, HSBC, l’entreprise aéronautique Dassault, le géant de l’électricité et du rail Alstom et le chic magasin parisien Galeries Lafayette.

Il a réussi à détourner un total de 60,5 millions d’euros (71,15 millions de dollars), dont 52,6 millions d’euros ont été récupérés ultérieurement.

Lors de son procès, un ancien directeur de la banque du Credit Lyonnais maintenant connu sous le nom de LCL a donné à la cour un arrêt du régime de Chikli qui l’a convaincue de remettre un million d’euros à un étranger dans les toilettes d’un bar parisien.

Chikli a passé plusieurs mois en garde à vue avant de fuir en Israël en 2009, où il vit sans se cacher. Il n’est pas clair immédiatement pourquoi il était en Ukraine.

Interviewé par la télévision française en 2010, Chikli a déclaré qu’il était intrigué par le «jeu» de l’escroquerie.

‘Vous avez obtenu le cadeau ou vous ne le faites pas, c’est comme des acteurs célèbres. Quand il s’agit de moi, vous pouvez dire que j’ai un cadeau ‘, a-t-il déclaré.

En 2015, il a été condamné par contumace à sept ans de prison et une amende d’un million d’euros. Le tribunal lui a également ordonné de payer 5,5 millions d’euros en dommages et intérêts pour ses victimes.

‘Nous avons toujours accepté que le reste de sa peine soit servi en Israël’, a déclaré samedi l’avocat de Chikli, David-Olivier Kaminski.

Deux complices ont été condamnés à quatre ans de prison et des amendes de 50 000 euros.

Son histoire a inspiré un film de 2015, ‘Je compte sur vous’, avec l’acteur français Vincent Elbaz dans le rôle principal.