Faut-il faire l’Aliyah aujourd’hui ou réfléchir ?

Il y a deux raisons pour lesquelles les juifs se déplacent vers Israël.

La premiere est parce qu’ils vivent dans un pays où il y a un grand danger. Et par le passé, ils sont venus du Yémen et de l’Irak, de la Russie, de la Libye, de la Syrie et de l’Éthiopie. Et aujourd’hui, les juifs de ces terres peuvent être trouvés dans toutes les facettes de la vie israélienne, tant dans les collecteurs d’ordures et les commerçants que les membres de la Knesset et les médecins. En réalité, il n’y a rien à comparer. Ici en Israël, ils sont plus sûrs et si ils ont moins de possibilités de converser dans leur langue maternelle, ils travaillent plus fort pour améliorer leur hébreu. Ils ont apporté tout ce qu’ils avaient d’autrefois et savaient que peu importe le problème, c’est toujours plus difficile.

La seconde est parce qu’ils veulent vivre dans un pays où les juifs sont relativement bien et qu’il est probable que la plus grande menace auxquels ils sont confrontés est spirituelle plutôt que physique.

Les juifs de ces endroits pensent à l’argent, au montant du salaire qu’ils ont, au genre de travail qu’ils obtiendront ici. Beaucoup viennent en Israël avec une image de la maison qu’ils ont laissé derrière eux et sont moins ravis de se retrouver soudainement dans un appartement avec des voisins à l’étage (et en bas). Là bas, ils avaient peut être une piscine et un grand jardin. Beaucoup viennent avec une carrière et compare leur situation professionnelle avec Israel. Ils recevront environ un tiers du montant ici… peut-être même moins. Ils ont peut-être laissé derrière eux leur famille, et certainement des amis.

La plupart des juifs sont venus d’Amérique parce qu’ils le voulaient… Je suis venu parce que je me sentais obligée de le faire. Nous vivions confortablement là-bas avec un revenu et tout ce que j’ai apporté a été utile mais pas vraiment nécessaire. Nous vivions dans une pièce après avoir vécu dans une propriété énorme – probablement trois fois de ce que nous avons après l’Alya, mais ici, je ne me suis jamais sentie autant chez moi à la maison, je ne me suis jamais sentie autant en sécurité.

Quand je raconte aux gens comment on m’a offert un travail dans les premiers jours de mon arrivée – dans un domaine pour lequel je n’avais aucune formation, comment j’ai transformé ce travail non seulement en carrière, mais en affaires, et maintenant j’ai une maison plus grande que ce que j’avais là bas. Les gens disent que notre aliyah était chanceuse. Je préfère dire que cela a été béni et tout aussi important, combien nous avons travaillé pour avoir une telle situation.

Ce qu’ils ne prennent pas en compte, ce sont les inconvénients : vivre dans une communauté que nous avons trouvée pas toujours à notre goût, mes deux beaux-parents sont tombés malades et sont décédés dans les 18 mois de notre aliyah, des incidents où nous avons été trompés par manque de savoir. Deux accidents de voiture et les tous deux provoqués par des conducteurs insouciants qui ont percuté nos véhicules. Nous n’avons pas eu une aliyah facile parce que je ne suis pas sûre qu’il existe une telle chose, mais nous avons eu beaucoup de succès.

D’Israël, les Juifs britanniques voient une vie pénible ici et ils ne viendront que progressivement jusqu’à un moment où ils devront venir. Comme les Juifs en France, de plus en plus se rendent compte qu’ils ne sont pas en sécurité, ou pire, leurs enfants ne le seront pas. Dans un article récent de l’Indépendent , les résultats suivants d’une enquête ont été publiés :

– Vingt-huit pour cent ont déclaré avoir vécu des « abus personnels sur les réseaux sociaux ou d’autres canaux de communication ».

– Vingt-six pour cent de ceux qui étudiaient dans l’enseignement supérieur étaient « soit inquiets soit très inquiets d’être soumis à une attaque physique, ou des dommages matériels, des abus verbaux ou des vols en raison de leur religion ».

– Soixante-six pour cent « ont cru qu’ils étaient ciblés selon leur foi ».

Un nouvel article de Newsweek a expliqué une augmentation drastique des attaques antisémites au Royaume-Uni et aux États-Unis, avec un déclin surprenant en France.

Les juifs doivent-ils aussi faire l’aliyah au Royaume-Uni, en France, en Allemagne et aux États-Unis ? La réponse est probablement entre « non » et « pas encore ».

Il s’agit évidemment d’un choix personnel et je propose donc mon opinion. Si vous êtes jeune et pas encore marié : venez en Israël, car il sera plus facile de trouver quelqu’un qui a choisi de vivre ici et peut-être même quelqu’un qui peut aider à faciliter votre intégration ; Vous ne vivrez pas votre vie ici avec la pensée qu’il ou elle est venu ici à cause de vous et donc vous avez la responsabilité non seulement de votre propre bonheur, mais du sien, si vous le voulez…

Si vous êtes nouvellement marié ou avez des jeunes enfants, venez bientôt. Il est tellement plus facile pour un enfant né en Israël qui vient ici jeune de connaitre facilement la langue et la culture. Venez avant que vous soyez confronté au choix horrible de laisser les enfants plus âgés derrière vous, ou d’avoir des enfants qui portent une version idolâtrée de ce que la vie là – bas ou choisissez donc de revenir à la « maison » aussitôt avant les 18 ans.

Il est facile pour vous, ils penseront, déménager en Israël lorsque vous ne devez pas faire l’armée, en attendant qu’ils se battent pour apprendre la langue, offrir trois ans de leur vie pour faire le service de l’armée. Venez avant qu’ils atteignent cet âge. Ma plus âgée avait 7 ans quand nous sommes venus. Elle est maintenant mariée à un homme qui n’a jamais quitté le sol israélien et s’engage à ne jamais la laisser dans le futur.

Si vous avez des adolescents, ce sera plus difficile, mais c’est toujours possible. L’astuce est qu’ils doivent vouloir venir comme vous le faites. Attirez-les en Israël pour une visite afin qu’ils puissent voir ce pays. Montrer leur le plaisir et la beauté de cette terre. Aller lentement et doucement avec leur avenir et prier parce que j’ai des amis ici qui ont amené des adolescents qui se sont intégrés magnifiquement et sont dédiés à cette terre. Leurs enfants sont allés à l’armée avec fierté et volontairement et l’hébreu est devenu leur « deuxième » langue maternelle. Et j’ai des amis dont les enfants sont retournés sur des rivages lointains et ils portent avec eux le chagrin d’avoir des enfants et peut-être des petits-enfants très loin.

Si vos enfants grandissent et sont mariés, venez bientôt en Israël. Votre maison peut être sera l’ancre qui les tire tous ici. Sinon vos propres enfants, peut-être leurs enfants viendront-ils à l’aliyah dans le futur et, tout étonnamment, avec vous ici et avec leurs enfants ici, ils peuvent venir aussi. Devenez l’ancrage qui lie votre famille à Israël et priez.

Et pour ceux qui choisissent de ne pas déménager en Israël, faites vos arguments comme vous le souhaitez – l’argent est certainement mieux là-bas, les voitures plus belles, les maisons plus grandes. Nous, en Israël, nous ne pouvons pas combattre ces arguments. Mais voici quelques-uns que vous ne pouvez pas argumenter :

1 – Sécurité : Il n y a pas de pays plus sûr que ici. Les taux de criminalité sont plus élevés où vous êtes. Israël est une terre avec un taux de criminalité relativement faible, il n y a pas d’ endroit où il est imprudent de marcher pendant la nuit, même pour une femme, même seule. Un commentaire intéressant se trouve dans un article télégraphique publié il y a un an dans lequel le président de l’Institut pour l’économie et la paix, Killelea, a déclaré : « Dix des 11 pays les plus touchés par le terrorisme ont également les taux de réfugiés les plus élevés ». Si vous vivez dans un pays qui ouvre ses frontières aux réfugiés, considérez ceci. Le pays dans lequel vous vivez aujourd’hui sera plus menacé demain parce que la plupart des pays qui acceptent les réfugiés ne sont pas capables ou désireux de les examiner de manière adéquate contre l’afflux de terroristes.

2 – Soins médicaux : vous ne manquerez pas de soins médicaux dans ce pays. Vous ne devrez pas ignorer les problèmes médicaux parce que les médecins sont abondants et bon marché et que bon nombre des meilleurs médecins du monde se trouvent en Israël. Bien qu’il existe des conditions spécifiques qui pourraient nécessiter un traitement à l’étranger et des médicaments non couverts par notre système de santé incroyable, jour après jour, des millions de personnes vivent longtemps et vivent dans le système médical israélien, ce qui est comparable et meilleur que la plupart.

3- Finances : si vous éprouvez un style de vie plus bas que ce que vous avez maintenant cela dépend en grande partie de vous. Êtes-vous flexible ? Êtes-vous prêt à changer de carrière, faites-vous ce que vous avez à faire pour survivre ici ? L’argent est-il pour vous un critère de la qualité de votre vie ? Voulez vous mourir ici ? Vous trouverez ici des amis et une communauté. Vous pourrez vous occuper de quelque chose – ce ne serait peut-être pas une grande maison avec une piscine et des chambres d’appoint, des salles de jeux et des chambres familiales. Le parc de votre enfant sera peut être de l’autre côté de la rue , mais ils seront heureux. Israël s’est classé parmi les pays les plus heureux au monde. Cette année et pour les dernières années, nous étions # 11 , plus heureux que les États-Unis (# 14, plus heureux que la Grande-Bretagne # 18).

4 – Enfants : nos enfants sont élevés comme les plus précieux ici. Israël est une société construite autour des enfants. Nos quartiers sont remplis de parcs ; Le système de garderie est sûr, surveillé, respecté. Nos fils et nos filles sont amenés à savoir qu’ils doivent donner, aussi bien que prendre. Ils sont fiers de ce pays, le sert avec honneur et amour. À 19 ans, nos garçons ne sont pas sur les plages, boivent et font la fête ; Ils portent des armes à feu, se forcent à être plus forts, plus rapides, plus courageux. Ils grandissent tellement ici, et sont tellement concentrés sur les choses importantes de la vie.

5- Spirituel : Je viens d’une famille diversifiée. La plupart n’ont jamais été en Israël ; La plupart sont loin des valeurs de notre Torah, c’est stupéfiant. Les mitzvot (commandements) habitent en Israël d’une manière qu’ils ne peuvent être nulle part ailleurs dans le monde. Chaque fête a un composant directement relié à la terre d’Israël, et seulement cette terre. Pour chaque Shabbat ici en Israël, la vie est différente. Il y a un parapluie symbolique qui descend sur cette terre qui nous coupe pendant 25 heures. C’est un parapluie volontaire, mais solide. Peu importe la religion d’une personne ici, Israël est un pays très traditionnel.

6- Valeurs : Israël est une société qui valorise la vie. Nos enfants sont tenus de faire du bénévolat au lycée, certains ont choisi de faire du bénévolat pour le Magen David Adom (MADA) – l’équivalent de la Croix-Rouge (sauf que MADA n’est pas politique et traite vraiment tous le monde). Un de mes fils est un chauffeur bénévole d’ambulance aujourd’hui, un autre est un médecin bénévole à l’armée. Une de mes filles s’est portée volontaire dans une garderie pour les enfants ayant des problèmes de développement, une autre s’est portée volontaire pour travailler dans une école maternelle et chez une mère seule qui s’efforçait de donner suffisamment de son attention à chacun de ses enfants.

Dans mon quartier, nous avons de nombreux événements de charité qui soulèvent des centaines de milliers de shekels dans les dons, nous avons des bénévoles qui travaillent avec des enfants, des personnes âgées. Lorsque la tragédie frappe,à un certain point, beaucoup de Juifs se préparent à l’aliyah parce qu’ils le doivent, parce que les conditions dans leur pays d’origine sont devenues dangereuses et insoutenables. Ensuite, ils viennent avec rien. Ils sont donc venus d’Éthiopie, du Yémen, de l’Ukraine. Les Juifs d’Europe et les États-Unis ne sont pas encore à ce point là et si nous, les Israéliens, les impliquons nous ne serons pas ridicule. Au lieu de cela, il faut dire quelque chose de différent. Aujourd’hui, le Royaume-Uni n’est pas l’Ukraine ; Les États-Unis ne sont pas le Yémen ; La France n’est pas l’Ethiopie.

Même si vous vous sentez en sécurité en tant que juif en Europe aujourd’hui, que pensez vous pour vos enfants ? En France. En Grande-Bretagne. En Allemagne. En octobre 2016 , il y avait « 32 incidents enregistrés, dont trois agressions, deux menaces à tuer, huit menaces de violence, dix-huit cas d’abus verbaux et un incident de dommage criminel ».

En février 2017, deux frères juifs ont été attaqués et un des frères avait un doigt coupé avec une scie par des assaillants qui ont crié « Les juifs sales, vous allez mourir! » En avril 2017, les journaux ont publié des rapports d’un garçon de 14 ans né au Royaume-Uni vivant à Berlin qui était « Battu, piqué et menacé après qu’il a révélé à ses camarades qu’il était juif ».

L’aliyah est-elle facile ? Non. Mais encore une fois, peu de choses dans la vie le sont. Mais pour ceux d’entre nous qui ont trouvé le courage de laisser derrière eux leur pays de naissance, ce que beaucoup d’entre nous avons trouvé était une vie plus riche, plus significative et plus sûre que ce que nous avons laissé derrière nous. Le seul conseil que je puisse offrir, c’est qu’il vaut mieux venir en Israël quand vous le voulez, que lorsque vous devriez le faire.

Par Paula R. Stern

Vente de Boutargue d’œufs de mulet sur Israel Chrono :

350 Shekels le kilo ou 88 € . Pour commander : Cliquez ICI

Livraison gratuite à partir de 5 kg - Contacter nous sur l'émail suivant : sud.israel@yahoo.fr