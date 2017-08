Fatigué des mariages en salle ? Optez pour la nouvelle tendance israélienne : Les «mariages de la nature»

Les «mariages de la nature», comme on les appelle parfois, sont une option de plus en plus populaire pour les jeunes couples israéliens qui cherchent des noces uniques.

Dans ce petit pays, il n’y a que beaucoup d’endroits pour faire un mariage et pourtant …

Un nombre croissant d’Israéliens créent des mariages extérieurs uniques en toute intimité qui demande une certaine préparation…

‘Nous avons apporté des bulldozers pour un couple’, a déclaré Ori Fuks, un producteur de mariage israélien. ‘Ils voulaient se marier dans une ferme d’avocat, alors nous leur avons construit ce qu’ils voulaient ‘.

Ces dernières années, une industrie a émergé autour des événements extérieurs sur mesure, offrant une alternative à l’évasion traditionnelle du salon de mariage.

Shani Maaman, employée en haute technologie de 31 ans originaire de Jérusalem, et son mari, Ran, étaient déterminés à faire leur mariage eux-mêmes. Avec l’aide de blogs de mariage israéliens et de groupes Facebook, ils ont passé des mois à planifier et à préparer leur mariage.

Contrairement à certains couples, Maaman et son fiancé n’ont pas commencé à partir de zéro. Au lieu de cela, ils ont transformé un centre de tourisme biblique, appelé Genesis World, dans une fête du désert bohème avec des tentes et des coussins de style bédouin, et une caravane avec des chameaux.

Un DJ a joué de la musique toute la nuit.

‘Les mariages de la nature sont devenus communs, mais je sais que notre mariage a été très, très spécial’, a déclaré M. Maaman.’

De nombreux jeunes Israéliens sont devenus insatisfaits de l’approche «copier et coller» des salles de mariage, qu’ils considèrent comme inauthentiques. Ayant grandi dans deux lieux de ce type appartenant à sa famille, en 2009, un israélien a lancé sa propre société appelée Bloom, spécialisée dans les mariages naturels sur des sites dont l’infrastructure est peu ou pas importante.

‘Les jeunes Israéliens veulent que leur mariage soit leur propre mariage’, a-t-il déclaré. ‘Ils veulent avoir l’impression d’être hébergé dans leur propre maison. C’est pourquoi nous venons dire : tout ce que vous voulez, nous pouvons le créer. ‘

Fuks permet aux couples de personnaliser presque tous les aspects de leur mariage, en commençant par l’emplacement. En plus de la ferme d’avocat, il utilise des forêts, des déserts, des vignobles et des champs. L’année dernière, il a lancé un mariage dans une usine de palettes. Il travaille avec les fournisseurs pour apporter les commodités souhaitées, comme les générateurs d’électricité, une cuisine et un bar, un système de son, un éclairage, des toilettes, des tentes et des fleurs.

Immédiatement après l’événement, tout est démantelé. Aucune infrastructure ne peut rester en place, a déclaré Fuks, car il loue les propriétés auprès de propriétaires privés et peut ou non avoir les permis requis. Heureusement, a-t-il dit, il n’a jamais fermé ses portes.

Fuks a déclaré que les entreprises ont progressivement augmenté au cours des années à environ 30 mariages par an, principalement dans les mois relativement ensoleillés entre mars et octobre.

Dans le même temps, il a déclaré qu’il a vu ses concurrents dans l’industrie du mariage nature proliférer, depuis seulement quelques années il y a huit ans jusqu’à 10 concurrents expérimentés et d’innombrables start-up aujourd’hui.

Une vendeuse dans l’une des salles de mariage les plus prometteuses d’Israël a déclaré que la popularité croissante des mariages de la nature n’a pas réduit sa clientèle. Mais parlant sous l’angle de l’anonymat pour protéger son travail, elle a dit qu’elle s’attend à ce que cela change dans un proche avenir.

Parmi ses amis de Tel Aviv, elle a dit, les salles de mariage sont déjà hors de style.

‘Les gens veulent que leur mariage les rende spéciaux’, a-t-elle déclaré. ‘Mais cette industrie concerne l’argent. Vous dépensez de l’argent que vous n’avez pas, et nous gagnons de l’argent.

Dans quelques années, tout le monde planifiera ses propres mariages.’

Cependant, les mariages naturels ne sont pas forcément moins chers. Fuks a déclaré que son mariage moyen coûtait environ 40 000 $, ce qui est à la limite de la moyenne nationale, selon un sondage de 2015.

Le mariage de Maaman fut de 25 000 $ .

Source et photos : Jerusalem Post (English)