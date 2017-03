Fatigué d’étendre votre bras pour un selfie ? La nouvelle technologie israélienne SELFLY va vous rendre dingue !

C’est une caméra volante de poche. C’est tellement cool et le nec plus ultra de la photo-capture par smartphone.

Le SELFLY d’Israël est une caméra à distance de poche de 100 $ pour votre téléphone que vous envoyez en l’air pour prendre des photos aériennes étonnantes.

Fatigué d’étirer vos bras à la limite juste pour prendre un selfie ? Ou d’avoir l’impression de tenir un balai entre vos mains ? Cette nouvelle invention israélienne transforme votre téléphone de tous les jours en un dispositif de prise de vues aériennes à partir d’un mini drone.

Bien conscient des problèmes auxquels les preneurs de selfie sont confrontés, le fabricant israélien Hagay Klein a créé SELFLY, une caméra drone de poche qui s’intègre parfaitement dans un smartphone quand elle n’est pas utilisée.

SELFLY est essentiellement une caméra à distance pour votre téléphone qui peut être placée dans votre téléphone et capture des photos aériennes étonnantes de manière autonome.

Lancée à la fin janvier sur Kickstarter, la campagne de crowdfunding de SELFLY a atteint son objectif initial de 125,000 $ en seulement cinq jours et a déjà plus que triplé cette somme avec plus de 464,000 $ promis à ce jour.

Les utilisateurs retirent tout simplement leur SELFLY de leur téléphone, puis le jettent en l’air et la magie opère. Le SELFLY se télécommande à la distance nécessaire.