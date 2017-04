Le Fatah menace de tuer des Juifs et brûler la terre d’Israël ce 17 avril pour la « Journée du Prisonnier »

Le Fatah, anciennement le Mouvement national palestinien de libération et aujourd’hui la plus grande faction du pluripartisme confédéré de l’Organisation de la Libération de la Palestine (OLP – Président: Mahmoud Abbas), menace de commettre des attentats terroristes contre Israël pour la « Journée des Prisonniers palestiniens, » qui sera le 17 avril selon Palestinian Media Watch.

Le 29 Mars, la page officielle du Fatah sur Facebook a déclaré: « Tournons le 17 Avril, 2017, dans un feu qui brûle les occupants et brûlons la terre comme un enfer sous les pieds des tyrans, et nous allons intensifier la résistance populaire (ce qui signifie des attaques contre les Israéliens) partout. Nous demandons donc à nos étudiants courageux et aux masses de notre peuple , une escalade de la confrontation avec l’occupant dans tous les lieux de confrontation. »

Selon PMW, le mouvement des étudiants du Fatah a menacé de tuer des Israéliens le 17 Avril, indiquant que les attaques à venir ressemblerait aux dernières attaques terroristes dans lesquelles 16 Israéliens ont été assassinés:

« Nous tenons le gang de l’occupation nazie responsable de ce qui se passera. Nous mettons en garde contre toute démarche d’oppression contre nos prisonniers courageux. Nous déclarons de façon claire : le Fatah et son Shabiba se sont engagés à une promesse. Nous ne manqueront pas de brûler la terre sous les pieds des tyrans si [Israël] nuit aux prisonniers. Celui qui veut nous tester ne doit pas oublier l’opération Wadi Al-Haramiya (attaque terroriste dans laquelle 10 israéliens ont été tués), l’opération Ein Arik (attaque terroriste dans laquelle 6 ont été tués), et les centaines d’opérations héroïques qui ont été menées par les membres du Fatah et combattants de notre peuple. »

Le message est illustré par l’image de Marwan Barghouti, un terroriste du Fatah et héritier présumé de Mahmoud Abbas, qui purge 5 peine à perpétuité pour la planification des attaques dans lesquelles cinq israéliens ont été assassinés.

