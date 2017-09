Le Fatah (Abbas) offre une médaille à la mère des trois terroristes appelant à «la poursuite du chemin des Shahids»

La mère de trois terroristes du Jihad islamique, a reçu une visite des dirigeants du mouvement Fatah, le mouvement de Mahmoud Abbas, qui lui a donné une médaille d’appréciation.

Abu Mazen a tenu à célébré le retour à la liberté de tuer pour ces trois terroristes qui ont été libérés par Israel à l’occasion de la Fête du Sacrifice, une délégation du mouvement Fatah dans la bande de Gaza. Il s’est rendu à cette « fête » et le membre du comité central du mouvement, a visité la maison d’Um Ibrahim al-Dahduh, appelant à «la poursuite du chemin des Shahids» et notant «le rôle pionnier de la famille al-Dahdouh au service du problème palestinien et de la révolution».

La famille Al-Dahdouh a souligné que ‘ils n’hésiteront pas à sacrifier le bien-aimé et le plus précieux de tous pour la Palestine et Jérusalem, la capitale’ et a remercié le Fatah pour ‘ce geste honorable qui exprime la force de la connexion à la Palestine et la loyauté envers les martyrs’.

Selon MEMRI, Umm Ibrahim a été appelé «Khansaa» de Palestine, en particulier parmi les militants du Jihad islamique, nommé d’après le premier poète islamique Al-Khansaa Bint Omar, qui a été considéré comme «la mère des martyrs» ‘Qui n’a pas pleuré la mort de ses quatre enfants dans la bataille d’al-Qadisiya, mais a remercié Allah pour avoir honoré sa mort. ‘Le geste du mouvement Fatah pour la mère, dont trois fils étaient des membres supérieurs de l’aile militaire du Jihad islamique et avaient prévu des attaques contre Israël.

