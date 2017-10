Les fans de football néerlandais ridiculisent les enfants victimes de la Shoah sur Twitter

Les supporters du football néerlandais ont utilisé une image des enfants victimes de la Shoah pour narguer une équipe rivale dans ce que les militants hollandais contre le racisme ont appelé un nouveau bas pour la rhétorique antisémite dans le sport.

La photo mettant en vedette deux tout-petits portant une étoile jaune a été largement diffusée sur Twitter sous le hashtag # anti020week. Les chiffres sont le code d’appel de la région d’Amsterdam, qui dans le jargon de football fait référence au principal club de football de la ville, Ajax. L’image, dans laquelle un enfant semble être près de larmes, a également présenté la légende « Quand 020 avait une seule étoile. »

Partagé par de nombreux supporters de l’équipe Feyenoord de Rotterdam, la photo offre un exemple extrême de la façon dont les fans des rivaux d’Ajax se moquent de la mémoire de l’Holocauste. Les joueurs et les supporteurs d’Ajax sont souvent appelés «Juifs» en reconnaissance de la grande communauté juive qui existait dans la capitale néerlandaise avant que 80% de ses membres aient été assassinés dans l’Holocauste par des Allemands et des collaborateurs hollandais. Certains fans d’Ajax s’identifient comme des Juifs.

Les incidents passés comprenaient des chansons sur le fait de brûler les Juifs et les SS et l’utilisation du gaz et du Hamas, mais l’utilisation de photos d’archives de victimes individuelles est inhabituelle.

Erik de Vlieger, un industriel hollandais et adversaire de longue date du discours de haine dans les sports, a dénoncé l’image sur Twitter, l’appelant mercredi « un nouveau point bas pour les expressions anti-Ajax des supporters de Feyenoord ».

Ronny Naftaniel, vice-président exécutif du CEJI, une organisation juive basée à Bruxelles qui promeut la tolérance par l’éducation, a également exprimé son «choc» devant l’imagerie.

« Les partisans de Feyenoord, pour une fois, laissent les Juifs seuls si vous devez narguer Ajax », a déclaré Naftaniel.

Une autre image partagée sur Twitter en masse comporte du texte ressemblant à l’avis de santé sur les boîtes de cigarettes qui dit «fumer va vous tuer, donc des paquets gratuits pour tout Juif Ajax!