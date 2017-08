Les familles des terroristes de Barcelone se réunissent à Ripoll, au nord de Barcelone, en Espagne

La police espagnole a mis en place des dizaines de barrages routiers dans le nord-est alors que la chasse à l’homme a continué dimanche pour trouver le conducteur soupçonné de la fourgonnette qui a foncé sur les piétons de Barcelone.

La police en Catalogne recherche Younes Abouyaaquoub, un Marocain de 22 ans soupçonné d’avoir procédé à l’attentat jeudi à Barcelone qui a fait 13 morts et plus de 120 blessés.

L’enquête se concentre également sur un imam manquant qui, selon la police, pourrait être mort dans l’explosion d’une maison mercredi. La police croit que l’imam Abdelbaki Es Satty a radicalisé les jeunes hommes dans cette cellule dormante extrémiste et qui ont provoqué une explosion dans une maison dans la paisible ville balnéaire d’Alcanar avec le matériel explosif qu’ils recueillaient. L’imam Es Satty en juin a brusquement cessé de travailler dans la mosquée à Ripoll et n’a pas été vu depuis.

Son ancienne mosquée a dénoncé les attaques et les parents des terroristes ont marché samedi dans une place de Ripoll en refusant avoir eu toute connaissance des plans radicaux de leurs fils et frères. La mère d’Abouyaaquoub dit que son frère cadet Hussein a également disparu, ainsi que le frère cadet d’un des cinq radicaux tués vendredi par la police lors d’une attaque sur la station de Cambrils qui a tué un piéton.

Les autorités ont déclaré que les deux attaques étaient le travail d’une grande cellule terroriste qui résidait depuis longtemps dans une maison qu’ils ont occupée à Alcanar. Le groupe de l’Etat islamique a revendiqué les deux attaques.

Dimanche, le roi et la reine d’Espagne et son Premier ministre ont assistés à une messe solennelle à la Basilique de la Sagrada Familia à Barcelone pour les victimes des attaques terroristes.

Le roi Felipe VI et la Reine Letizia ont été accompagnés par le Premier ministre espagnol Mariano Rajoy, par le président régional catalan Carles Puigdemont et d’autres responsables à la messe célébrée par l’archevêque de Barcelone, le Cardinal Joan Josep Omella.

La cellule a grandi à Ripoll, une ville située dans les contreforts catalans à 62 milles au nord de Barcelone. La police espagnole a cherché neuf maisons à Ripoll, y compris celle de l’imam Es Satty, et a mis en place des barrages routiers. La police française a effectué des contrôles supplémentaires aux frontières sur les personnes venant d’Espagne.

Les voisins, la famille et le maire de Ripoll ont déclaré qu’ils étaient choqués par les nouvelles de la prétendue implication des jeunes hommes, que tous qualifiaient d’espagnols et de catalans bien intégrés.

Halima Hychami, la mère de Mohamed Hychami, l’un des attaquants nommés par la police, a déclaré qu’il lui avait dit qu’il partirait en vacances et qu’il rentrerait le 25 août. Son frère cadet, Omar, a quitté au milieu de l’après-midi et a n’a pas été entendu depuis. Mohamed Hychami est considéré parmi les cinq extrémistes tués à Cambrils.

« Nous avons découvert cela en regardant la télévision, tout comme vous tous. Ils n’ont jamais parlé de l’imam. C’étaient des garçons normaux. Ils ont pris soin de moi. j’ai réservé mon vol quand je suis allée en vacances. Ils avaient tous des emplois. Ils n’ont pas volé. Jamais eu un problème avec moi ou avec quelqu’un d’autre. Je ne peux pas le comprendre « , a-t-elle dit.

Comme avec Abouyaaquoub et d’autres en général, le ministre espagnol de l’Intérieur Juan Ignacio Zoido a déclaré la cellule «cassée», ce samedi. En plus des cinq tués par la police, quatre ont été détenus et d’autres ont été tués mercredi dans l’explosion d’une maison. Il a déclaré qu’il n’y avait aucune nouvelle menace d’attaque imminente.