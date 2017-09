Les familles des enfants yéménites enlevés en Israel réclament des dédommagement aux survivants de la Shoah aux États-Unis

Le procureur David Mena, qui représente dix familles yéménites, affirme dans une interview à Channel 7 que les enfants yéménites enlevés en Israel ont été transférés aux survivants de l’Holocauste aux États-Unis pour combler ces familles sans enfant.

L’avocat David Mena, représentant les familles d’enfants Yéménites enlevés, travaille actuellement pour de nombreuses familles pour recevoir une indemnisation de l’État et les organisations juives aux États-Unis depuis l’enlèvement de leurs enfants.

Dans une interview accordée à Channel 7, il explique le désir d’exposer la vérité et le projet de demander au nom de ses familles de recevoir une compensation pour tout ce qu’elles ont subi. Les membres de la Knesset et les diverses organisations à but non lucratif exigent que les archives soient ouvertes et que les parent des enfants disparu méritent une compensation financière. ‘Nous exigeons également que les organisations juives aux États-Unis participent à la compensation parce que les enfants y ont été transférés vers des familles des rescapées des camps. »

Nous avons toujours débattu pour déposer une action collective ou une réclamation collective pour tous. À l’heure actuelle, environ dix familles d’enfants yéménites ont été enregistrées dans cette affaire et dans les prochains jours, nous prendrons une décision. ‘

