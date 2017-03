La famille du terroriste qui a blessé deux soldats Magav à Jérusalem restera deux jours de plus en détention provisoire

La famille d’un terroriste a été placée en garde à vue pendant deux jours par la Cour d’instance de Jérusalem après que Muhammad Ibrahim Mattar a été abattu lors de l’attaque sur des policiers des frontières à la porte de l’entrée du Lion dans la vieille ville de la capitale. Plus tard, il est mort de ses blessures.

L’attaquant de 25 ans a été éliminé après avoir poignardé et grièvement blessé deux policiers de 20 ans. Les deux ont été traités sur les lieux par les ambulanciers paramédicaux avec le service médical d’urgence du Magen David Adom avant d’être évacué à Hadassah Ein Kerem.

La police a perquisitionné la maison de Mattar dans le quartier voisin de Jabel Mukabar quelques heures après l’attaque afin de recueillir des preuves, et a découvert un drapeau de l’organisation terroriste du Hamas.

Jabel Mukabar est un quartier arabe de Jérusalem, dont le nombre de jeunes terroristes est de plus en plus élevé. En Janvier de cette année, quatre soldats de Tsahal ont été tués dans une attaque à la voiture bélier par un terroriste de ce même quartier.

Les agents ont arrêté les frères de Mattar, les deux parents et un autre membre de la famille, et tous ont été dirigés vers le commissariat de police pour complément d’enquête par le personnel de sécurité.

On ne sait pas encore si la famille était au courant de l’intention de Mattar de mener à bien l’attaque ; mais évidemment, ils doivent avoir été au courant de son association avec l’organisation terroriste du Hamas, étant donné le drapeau trouvé dans la maison.

Jabel Mukabar est l’un des quartiers arabes de Jérusalem qui est devenu des refuges pour les terroristes. Les attaques des jeunes arabes de Jabel Mukabar et certaines des zones environnantes sont souvent le résultat de l’incitation par des agitateurs qui blâment « les sionistes » pour une variété de maux de la société dans la vie arabe.

Il y a peu de distinction entre les civils et les soldats dans l’esprit des jeunes, un autre résultat délibéré de la programmation incessante et l’incitation par des groupes de terroristes et le gouvernement de l’Autorité palestinienne basée à Ramallah. Les résidents dans les sections juives de Jérusalem et des communautés à proximité des quartiers arabes deviennent les cibles résultant d’attaques motivées par l’incitation en cours.