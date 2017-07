La famille du soldat retenu à Gaza demande de ne pas rendre les corps des trois terroristes

Adar Goldin ZAL est l’un des deux soldats tués à Gaza lors de la guerre en 2014, son corps n’a jamais été rendu par les terroristes de Gaza. Sa famille a demandé rapidement au gouvernement actuel de ne pas rendre les corps des 3 terroristes qui ont tué deux policiers ce matin au Mont du Temple.

Selon une autre source officielle israélienne , le gouvernement va augmenter la pression sur les prisonniers du Hamas dans les prisons israéliennes afin que le Hamas retourne les corps des deux soldats dans la bande de Gaza.

Israël veut empêcher les visites aux prisonniers du Hamas dans les prisons israéliennes, mais le conseiller juridique du gouvernement israélien, a déclaré que le ministre israélien de la sécurité intérieure n’est pas en mesure de prendre cette décision.

Un proche du ministre israélien de la Sécurité intérieure a déclaré que le ministre de l’Egypte pense que c’est la bonne décision car il est préférable de faire pression sur le Hamas (par le visites interdites aux prisons), et non pas, par un échange de prisonniers, mais sur le terrain, il semble que cette dernière solution reste plus plausible :

Une mission israélienne est arrivée au Caire pour la deuxième fois depuis ces derniers jours pour discuter d’un accord d’échange de prisonniers avec le Hamas.

Les autorités officielles israéliennes ont confirmé l’arrivée d’une mission en Egypte pour communiquer avec le Hamas par la médiation égyptienne pour la deuxième fois en une semaine.

Selon des sources de médias arabes et israéliens , il y aurait des progrès réalisés dans l’accord d’échange de prisonniers entre le Hamas et Israel, alors que d’autres sources israéliennes disent tout le contraire affirmant que rien n’a été décidé.

Selon les nouvelles qui circulent, les négociations sont en cours afin que le Hamas donne des informations sur le sort des soldats capturés en échange de la libération des prisonniers libérés apres l’accord, « Shalit » puis arrêtés à nouveau suite à de nouvelles activités terroristes, et autorisé les visites des enfants des prisonniers, des femmes et des députés du Conseil législatif.

Le chef du bureau politique du Hamas, Ismail Haniyeh, a dit dans son premier discours il y a environ une semaine, que la libération des prisonniers détenus dans les prisons israéliennes est maintenant plus proche que jamais.

A aucun moment, le Hamas a révélé des informations sur le sort des soldats, et a seulement dit à plusieurs reprises que « le gouvernement d’occupation » est obligé de se plier par la libération des prisonniers, de « Shalit » et pourra par la suite recevoir des information sur les otages (sans retour des corps, juste des informations…).

Mahmoud Abbas et le Roi de Jordanie demandent la réouverture du Mont du temple

