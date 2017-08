Une famille juive de sept personnes vit dans une tente car ils n’ont pas assez d’argent pour payer leur loyer

Une famille de 7 personnes s’est vu refuser un logement public, et par manque de moyen, a été forcée de vivre dans une tente à Kiryat Ono en plein mois d’Août où les températures sont très élevées.

Parmi les enfants, il y a un bébé d’un mois et la mère cherche un appartement car la vie sous la tente avec des températures dépassant les 38 ° peut mettre en danger les enfants .

Elle ajouté qu’elle a reçu des aides de l’État mais ne peut les utiliser. « le ministère du logement m’a donné une aide à la location pour un total de 3000 shekels, mais je ne peux pas m’en servir car j’ai besoin de garanties pour louer un appartement. »

» Je ne sais pas combien de temps nous pouvons vivre comme ça, mais je n’ai pas d’autre solution .

Elle a félicité la mobilisation du public pour aider sa famille dans ces moments difficiles, mais elle est en colère contre l’Etat qui selon elle, ne veut pas aider :

« לא יודעת כמה זמן נוכל לחיות כך » | משפחת חבר עברה לאוהל כי היא לא זכאית לדיור ציבורי. הציבור עוזר, אבל מה עם הממשלה? https://t.co/QvaHxks3Lw pic.twitter.com/ZDu5vKxegp — חדשות 2 (@Channel2News) 10 août 2017

» Tous les gens donnent de la nourriture, mais ce n’est pas quelque chose qu’ils devraient faire par eux-mêmes – il y a un engagement de l’Etat et le gouvernement devrait prendre soin de ses citoyens. Je n’ai pas droit à l’appartement parce que je ne reçois pas de sécurité sociale depuis 24 mois. J’ai un bébé d’un mois, et je suis dans cette situation en raison des critères et des lois du gouvernement »

Après la publication de l’entrevue, l’aide juridique a déposé une requête urgente au ministère de la Justice à Tel Aviv pour obliger le Ministère du logement et la ville de Kiryat Ono à trouver une solution de logement d’urgence .

La Municipalité de la ville a dit en réponse: » Nous travaillons sans relâche dans tous les sens pour aider la famille avec un doublement de l’aide au logement municipal et un soutien du revenu. La famille est reconnue et traitée par le Département de la protection. Malheureusement, le père ne coopère pas et refuse les bonnes solutions avec un comportement agressif et un langage ordurier. ‘.