Une famille israélienne a tout perdu en quelques minutes à cause du vélo électrique !

Ayala Ben-Yishai, une mère célibataire de deux enfants, a tout perdu après que la batterie du vélo électrique a explosé et a mis le feu à son appartement.

‘J’ai sauvé les enfants, nous sommes épuisés, tout a brûlé’, dit-elle avec douleur. ‘Je n’ai aucun moyen de racheter tout le nécessaire dans l’appartement.’ Maintenant, l’école où son fils étudie, avec les habitants de Yeshuvah, amasse des fonds et des biens pour la famille. ‘

Vendredi dernier, à six heures du matin, Ayala Ben-Yishai a entendu une explosion dans son appartement. Il est vite devenu clair pour elle que la batterie du vélo électrique a explosé dans la cours de cette maison qui a commencé à prendre feu. « Tout cela est arrivé en quelques minutes, pas plus », a déclaré Ayala. » Tout a brûlé et j’ai vite sorti les lits des enfants. J’ai sauvé mes enfants. »

Ayala, est une mère célibataire de deux enfants âgés de 16 ans et 7 ans et tout le contenu de la maison n’est pas assuré contre les incendies.

» Je vis dans un appartement loué et le propriétaire va ré-organiser la maison, mais il n’y a pas d’assurance sur le contenu à l’intérieur. L’équipe éducative et les élèves de l’école secondaire Pinhas Eilon à Holon, où étudie le fils d’Ayala, ont commencé à travailler pour recueillir des fonds pour la famille, et pour leur fournir un minium pour vivre. » L’école a été mobilisée et cela n’est pas tenu pour acquis ‘, a-t-elle dit. Hier, ils sont allés avec mon fils pour lui acheter des vêtements et l’ont fait se sentir bien. ‘

En même temps, les résidents de la région ont entendu parler de l’affaire et ont amassé des fonds pour la famille qui a besoin d’appareils électriques, des meubles, des couvertures, des draps et des serviettes, des ustensiles de cuisine, des vêtements pour garçon de 16 ans et fille de sept ans, des jeux et des jouets pour les enfants d’âge préscolaire et des dons en argent.

Toute personne souhaitant contribuer peut faire don d’objets ou des fonds au « H’anout de Assaf » au 16 rue Yitzhak Sadeh dans la région, ou appelez / envoyez un message au 050-8818999.