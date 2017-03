La famille Goldin: «Le gouvernement d’Israël a montré de la faiblesse face au Hamas »

La famille de Hadar Goldin, ZAL dont le corps est détenu par le Hamas à Gaza, a critiqué le gouvernement israélien, après avoir rendu deux corps de terroristes affiliés au Hamas qui ont été tués au cours du mois passé , en Judée Samarie, affirmant que cela démontre une faiblesse d’Israel face à l’organisation terroriste.

» Au lieu d’avoir une position forte contre le Hamas, le gouvernement israélien démontre une faiblesse terrible et abandonne toute exigence. Cela nous fait mal de voir comment le temps passe et le gouvernement dirigé par Netanyahu n’agit pas. Nous allons continuer à demander au gouvernement de faire pression sur le Hamas afin de promouvoir les négociations pour le retour de Oron et Hadar, zal au lieu d’apporter des marchandises dans la bande de Gaza et renvoyer les corps des terroristes en Judée-Samarie » .

