Le « Fake News Palestinien » du jour :  » Une femme palestinienne est morte après avoir donné naissance à 69 enfants »

Un certain nombre de sites Web ont rapporté qu’une femme palestinienne était morte après avoir donné naissance à 69 enfants.

Elle est considérée comme l’une des femmes les plus fertiles du monde.

Cette palestinienne de 40 ans est morte, d’après son mari, à Gaza, selon le site Al Arabiya.

Selon le rapport, la femme avait donné naissance à 69 enfants.

Ce n’est pas le premier cas enregistré d’une femme ayant tant de progéniture.

Une recherche rapide sur Internet montre, selon le Guinness World Record, qu’une femme russe du nom de Mme Vassilyeva avait également donné naissance à 69 enfants.

Selon les informations disponibles sur le site, la femme russe, en 27 grossesses, a donné naissance à 16 paires de jumeaux, sept fois des triplés et quatre fois des quadruplés.

Dans une coïncidence étonnante, la femme palestinienne, tout comme la femme russe, a donné naissance à des jumeaux seize fois, des triplés sept fois et quatre fois à des quadruplés.

Quand vous pensez qu’avec 27 naissances (dont toutes ont donné plusieurs enfants), et en supposant une naissance par an , elle aurait dû avoir commencé à l’âge de 13 ans.

(Dans une coïncidence étonnante, 72 est l’inverse de 27, et nous savons tous ce que représente le chiffre 72 dans la société palestinienne (les 72 vierges)).

Donc, non, ce n’est pas la femme la plus fertile du monde. Mais les territoires palestiniens semblent être les plus fertiles en fausses nouvelles.

Surprenant qu’ils n’imputent pas sa mort à Israël.