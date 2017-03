Le « Fake News » en images, de B’Tselem et des pauvres Gazaouis sans électricité

L’organisation des « Droits de l’homme » B’Tselem a diffusé l’histoire d’une pauvre étudiante palestinienne sur les réseaux sociaux.

« Elle se nomme Yara ‘Ashur, 18 ans, et elle est étudiante en médecine à Gaza, où elle est obligée de faire ses études menées à la lumière d’une lampe à piles :

« Nous avons souffert de problèmes du manque d’électricité depuis des années. Nous obtenons le courant pendant huit heures, puis il se coupe. Je rentre de l’école vers 15h00, fatiguée. Je me repose pendant deux heures et puis je me lève pour étudier.

En raison des pannes de courant, mon père a fait un arrangement avec quelqu’un qui a un générateur : nous lui payons 140 shekels par mois pour obtenir de l’électricité lorsque le courant est coupé. Le problème est qu’il fournit de l’électricité juste une partie du temps, et ensuite il y a une panne d’ électricité, et même alors, le courant électrique est si faible qu’il est juste assez pour l’éclairage.

J’étudie habituellement la nuit, quand mes jeunes frères et sœurs sont endormis, dans le calme, mais l’électricité à partir du générateur termine à 22h00, donc je dois étudier à la lumière d’une lampe de poche. Il est difficile pour moi de lire comme ça. J’ai mal aux yeux, et ma vision se floue, donc je ne peux pas faire la totalité de mes études et je traîne. Mes études médicales prennent des heures de travail, c’est donc un problème.

Je dois aussi lire des études et d’autres documents en ligne, mais j’ai du mal à accéder à l’Internet en raison des pannes de courant. Les pannes signifient aussi que je ne peux même pas écouter les cours universitaires que j’ai sur mon ordinateur portable. Parfois, je prends l’ordinateur portable à l’université pour charger la batterie.

Les photocopies que je dois faire, par manque de matériel est aussi un problème en raison des pannes d’électricité. Parfois, je dois aller à la bibliothèque dans une autre partie de la ville de Gaza, où ils ont l’électricité ».

Comment fonctionnerai la vie sans électricité, à 90 minutes de Tel-Aviv » ?

Maintenant, regardons cette photographie à nouveau.

Vous pouvez voir l’utilisation d’une lampe LED alimentée par un réseau électrique, et pas une lampe de poche comme elle le stipule marchant avec des piles…

Et voici, la même photo à partir d’un angle différent, ce qui montre que la lampe est reliée à l’électricité avec plus de clarté.