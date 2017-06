Pourquoi nous faire tout un plat sur la « priere égalitaire » au Mur du Kottel quand on sait qu’elle existe depuis plus de 15 ans !

Cette affaire de la « priere égalitaire » au Mur du Kottel prend une tournure internationale (Les groupes Juifs des Etats Unis s’en mêlent aussi !) contre Israel, faisant passer ce pays pour un gouvernement sectaire, contre les femmes….en mal de machisme !

Cette controverse du mur du Kottel a été initiée par les « Femmes du mur ». Nous avons été le premier site a annoncé leur opinions pro-palestiniennes et contre Israel suite à des recherches sur les dirigeantes de cette assemblée de femmes se disant « Juives » (plus gauchiste que juive!) et comparant le mur du Kottel au mur de la frontière entre villes palestiniennes et israéliennes en Judée Samarie.

Aujourd’hui, beaucoup de gens ont mal interprété la décision récente de la Knesset de ne pas permettre une section pour une priere mixte sur le site saint du Judaïsme. Mais il y a beaucoup de vérité « non dites » sur cette controverse et la prière égalitaire.

Voici ce que vous devez savoir (et faire savoir):

Des services de prière égalitaires sont déjà organisées à une section du mur connue sous le nom de l’Arche de Robinson . Ces services de prière mixtes existent depuis 15 ans !

La journaliste israélo-américaine, Caroline Glick explique toute la tempête sur sa page Facebook, et qu’en fait il y a toujours eu un office mixte mais les femmes du mur et les autres réformistes avec le soutien « insistant » du président de l’Agence Juive Sharansky, veulent que cette section actuelle soit élargie et améliorée et l’entrée différée directement vers le Kottel.

En bref, personne ne nie à personne les joies de la prière mixte au Kottel !

Mais pourquoi de nombreux médias comme Jewish Telegraphic Agency(JTA), presse similaire à Reuters, ou Times of Israel déclarent un mensonge audacieux dés la première ligne de leur article sur la décision de la Knesset:

« Le Cabinet du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a gelé une décision du gouvernement de créer une section officielle de prière égalitaire au mur du Kottel ».

Et bien, c’est tout simplement faux. En fait il y a toujours eu une section de prière égalitaire au mur et la Knesset a simplement décidé de ne pas changer l’entrée de la priere mixte déjà existante depuis 15 ans à l’Arche de Robinson (et encore aujourd’hui)!

Malheureusement cette saga continue avec les dirigeants juifs américains contre le gouvernement israélien entraînant des tensions entre les deux pays alliés.

Il est dommage que toutes ces personnes qui crient à l’injustice ne sont pas celle aussi qui dénoncent l’injustice contre les Juifs qui veulent prier sur le Mont du Temple, (ce site est plus saint que le Kottel), et sont menacés par les arabes ou ne peuvent se rendre sans la protection d’un policier à leur côtés. Ils ne peuvent prier dans aucune section (égalitaire, mixte, gay et j’en passe) !

Pourquoi les « femmes du Mur », Sharansky et tout les membres de l’opposition avec les Juifs américains n’en parlent pas ? Le sujet n’est pas assez important, car pour rappel, le Mont du Temple est plus saint que le Kottel ! N’y a t’il pas des intérêts financiers et des raisons politiques derrière ce scandale face au mur ?

Contrairement aux musulmans, qui sont autorisés à affluer vers le site le plus saint du peuple juif, et prient dans la mosquée qu’ils ont construite sur le Har Habait (Mont du Temple) pour le Ramadan par centaines de milliers, il ont eux « leur » liberté de religion. Et pas de réaction des « femmes du mur » ?

Alors, les juifs américains se sentent insultés et abandonnés par la «coalition au pouvoir» de Bibi?

La stabilité d’Israël ne peut pas dépendre des caprices américains qui ne doivent pas avoir d’impact sur la prière égalitaire au mur, puisqu’il y a déjà une section de prière égalitaire existante depuis plus de 15 ans.

Bibi est critiqué à l’intérieur et à l’extérieur du pays. Le chef de l’Agence juive a déclaré qu’il «changerait son agenda pour les deux jours restants lors de ses réunions à Jérusalem, afin de remédier aux conséquences de ces décisions». Le même communiqué de presse a noté que « le dîner programmé avec la participation du Premier ministre a été annulé »

Natan Sharansky, qui a été président de l’exécutif de l’Agence juive, a déclaré: «Je dois exprimer ma profonde déception à la décision prise aujourd’hui par le Gouvernement israélien de suspendre la mise en œuvre de sa propre décision d’établir un espace digne pour une prière égalitaire au Mur de l’Ouest. »

En lisant cela, tout juif américain pourrait être pardonné de penser qu’il n’existe actuellement aucun espace prévu pour la prière égalitaire au mur occidental, mais ce n’est pas vrai…

Mais lisez bien, Sharansky n’a pas réellement dit cela. Il a dit, « nous voulons un espace digne (pas nouveau) « .

En d’autres termes, ces groupes très américains qui se plaignent, et veulent monopoliser le contrôle d’Israël sur ce site sacré juif situé en ISRAEL font une erreur flagrante.

CAMPAGNE POUR SAUVER LE SITE

